Cinthia Fernández avanzó contra Matías Defederico y reveló cómo hace para enterarse cosas de su ex

Desde que se separaron en 2016 Cinthia Fernández se encuentra en una batalla judicial con Matías Defederico, el padre de las tres hijas que tuvieron en común: Charis, Bella y Francesca. Las denuncias cruzadas por problemas económicos, judiciales y mediáticos no parecen tener fin sino que, por lo contrario, abundan.

Este jueves la mediática visitó LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América y del que fue panelista y allí habló de cómo está la situación actualmente con su exmarido y padre de sus hijas. “Cinthia Fernández, ¿por qué puede ir preso Matías Defederico?”, indagó el periodista.

“Yo vengo desde hace un año y medio con esto, cuando ya me empezó a tomar el pelo. Él pasa siempre 55 mil pesos desde hace muchos años (como cuota alimentaria por sus tres hijas). Sin contar con que en el camino, me sacó la obra social de las nenas y ni me avisó; me avisaron por mail”, comenzó diciendo la invitada. Al escucharla, el conductor sumó: “Nosotros acá vivimos todo ese proceso. Pero, ¿qué cambió ahora?”.

Por su parte, Fernández explicó: “Ahora cambió que yo me cansé. Mucha gente lo empezó a traicionar, me empezó a llegar información, empecé a investigar...”, sostuvo y siguió: “Ante una cuota de 55 mil pesos y un tipo que ante el juez o ante la cámara, llorando como un cocodrilo que nadie le cree, dice que no le alcanza y que vive al día, y después ves que construye y vende casas. ¡Construye y vende casas con mi plata, que en realidad es la plata de mis hijas, te da un poco por las pelotas”.

“Hay muchísimas pruebas de pases de cosas de su patrimonio a familiares... Te vas deshaciendo de patrimonio para que tu patrimonio parezca el de un tipo que, pobre, no puede pagar, vive al día”, insistió la bailarina indignada.

Por su parte, Cinthia siguió dando detalles de la situación económica de su ex para que se entienda su reclamo. “¡Tiene un mini Cooper que podría haberlo vendido hace mucho tiempo! Ahora, ya no puede hacerlo porque está inhibido. ¡Yo probé todo, chicos. Todo, todo, no tengo más nada que probar!”, expresó con bronca.

“Él me pasa 55 mil pesos por las tres nenas, no por cada una. Eso habla de la falla de la Justicia que no actualiza las cuotas”, sumó Ángel De Brito al escuchar el relato de su invitada y agregó: “Yo lo vi en notas (a Matías Defederico) argumentando que como no tiene trabajo, no puede pasar más dinero y que por eso, pide la reducción de cuotas”.

En tanto, Fernández contraatacó: “Pero yo nunca jugué al fútbol ni gané lo que gana él y me las rebusqué. Lo último que pasó es que él tiene que renovar la licencia de conducir y no se la dan porque yo lo inhibí. Él está con la licencia vencida. Además, tenía la quita de puntos. Y además, me entero por un periodista, que tampoco pasó el test psicológico”.

“Y él esa misma mañana iba a buscar a mis hijas. ¡El zorro no decía nada y encima, sacaba fotitos en la puerta de mi casa vendiendo el auto de manera ilegal. ¡Todo es ilegal!”, concluyó Cinthia con vehemencia y fiel a su estilo.

La furia de Cinthia Fernández tras enterarse en vivo que Matías Defederico está inhabilitado para manejar

Hace menos de un mes, Fernández vivió un incómodo momento al aire de Bien de Mañana, el ciclo que conducía Fabián Doman por El Trece, cuando se enteró en vivo una primicia sobre su ex que lógicamente la involucra y no pudo disimular la bronca que le generó la situación delante de sus compañeros.

Fue el Pampa Mónaco, su compañero de panel encargado de los temas judiciales, quien contó la información: “Esto es algo que a ella le va a interesar mucho”, anticipó, mientras Fernández ponía cara de sorprendida. Acto seguido, el periodista explicó: “En el medio juega la seguridad de las hijitas de Cinthia”.

Al escucharlo, la bailarina se preocupó por la integridad de las menores: “Pará, venía jodiendo, pero ahora no”, comentó con miedo. En ese sentido, el Pampa relató: “Me comentan que hay un exjugador de fútbol que está inhabilitado para manejar por cuestiones de deuda alimentaria y porque no habría pasado un psicotécnico a la hora de renovar la licencia de conducir”, sostuvo enigmático, aunque todos sabían a quién se refería.

“¿Tus hijas van en auto con su papá?”, le preguntaron a Cinthia el resto de sus compañeros preocupados por la situación. “Sí, hoy las fue a buscar y hoy las trae a la casa”, contestó ella sorprendida por la noticia que le había traído su compañero de equipo.

A continuación, el Pampa reveló otro detalle que involucra al exdeportista: “Aparte tiene 42 multas”. El debate continuó, las opiniones cruzadas se dieron en vivo y finalmente Cinthia Fernández cerró sin muchas más palabras: “Me estás jodiendo, tengo una bronca tremenda”, concluyó.

Fuente: Infobae