Cinthia Fernández contrató a un carpintero y se llevó una gran decepción: "¿Se puede ser tan inútil?"

Cinthia Fernández descargó toda su furia en sus redes sociales porque, según relató, un carpintero le rompió los cinco baños nuevos de su casa al intentar colocar muebles. “¿Se puede ser tan inútil?”, lanzó sin filtros y mostró los destrozos.

“¡Miren lo que hizo! Todos los cerámicos me partió”, relató la mediática mientras filmaba el interior de su tocador. “¿Es tan difícil laburar bien? Todo para colocar un mueble”, expresó también con total bronca por los daños que le ocasionaron.

“Que rubro de mier... la carpintería, no encontrás uno útil”, dijo Cinthia en su descargo porque hace varios meses está refaccionando los baños de su casa y habían quedado totalmente nuevos y “recién hechos”. “Si no se llegan a hacer cargo, te puedo asegurar que voy a dar el nombre de la carpintería y no venden un mueble más en su vida”, agregó enojada.

“Apretaron la cañería, la terminaron sacando y ahora estoy sin lavamanos”, explicó Fernández sobre el procedimiento que hizo el carpintero que contrató para colocar muebles. “Me destrozaron los cerámicos de los cinco baños”, señaló con decepción.

Además, Cinthia hizo énfasis en lo que le costó arreglar de cero los baños de su propiedad. “Me rompí el c... para hacer todo nuevo. Ahora tengo que gastar en plomero, en un albañil... Todo para colgar un mueble”, lanzó la panelista de Nosotros a la mañana.

Cinthia Fernández mostró los daños en su casa

ASÍ HABÍAN QUEDADO LOS BAÑOS NUEVOS DE CINTHIA FERNÁNDEZ

A mediados de marzo, y luego de varias semanas de obra, Cinthia mostró el antes y el después de uno de los baños de su casa de Escobar. Tiempo atrás la modelo había comentado que tenía varios problemas de sarro en la propiedad, por lo que decidió cambiar los sanitarios y las griferías.

Después de la espera, decidió mostrar los resultados de la obra en uno de los baños en los que había iniciado las refacciones. “¿Les gustó? Entre los comentarios regalo una bañadera”, escribió Cinthia en el video donde dio a conocer su baño completamente renovado.

Además de poner griferías y sanitarios nuevos, la panelista de eltrece eligió un porcelanato negro y símil madera para las paredes. Otro de los detalles que incluyó fue un espejo redondo con una luz incorporada, ideal para maquillarse.

Y eso no fue todo, sino que en enero Cinthia lanzó una particular campaña para sortear los inodoros de su casa. De acuerdo a lo que explicó, la alta “toxicidad” de las aguas en la localidad “destruyó” canillas, sistemas de drenaje y, por supuesto, los cinco inodoros y cinco bachas (al menos estéticamente).

Fuente: Todo Noticias.