Cinthia Fernández tiñó de rubio a las gemelas que tuvo con Matías Defederico y desató comentarios lapidarios

Cinthia Fernández recibió terribles comentarios en las redes sociales y no solo por haberse ido de vacaciones con sus hijas en el comienzo del ciclo lectivo. Tiñó de rubio a Charis y Bella, las gemelas que tuvo con Matías Defederico, y sus seguidores no la perdonaron.

Las nenas anhelaban un impactante cambio de look antes de subirse al avión y ella no se opuso. Fueron al salón de belleza de un reconocido estilista y apostaron al carré y un color muchísimo más claro que dio que hablar. “Arruinándoles el pelo desde chicas. Y siempre rubio, para que no se note lo gronchas”, “No les queda bien”, “Teñirlas es hacerlas crecer antes de tiempo”, “No me gustó. Mañana si te lo piden les autorizás que se pongan las lolas”, fueron algunos de los comentarios lapidarios que le dejaron.

Cinthia Fernández y sus hijas

Cansada de este tipo de mensajes, contestó con los tapones de punta: “Se tiñeron y cortaron por decisión propia autorizada por esta pésima madre que soy. Ningún producto toca la raíz y además de eso utilizan otros productos distintos a los de adultos. El que venga con el libro de maestra ciruela criticando lo bloqueo. Acá solo se deja amor”.

Fuente: TN