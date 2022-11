Con Fito Páez arrasante, conocé la lista completa de ganadores de los Latin Grammy 2022

La gala se inició con la Premiere que fue presentada por la cantautora nominada al Latin Grammy y el Grammy Debi Nova y el actor Miguel Ángel Muñoz. Las presentaciones musicales estuvieron a cargo de Elsa y Elmar, Fonseca, Carin León, Matisse, Carla Morrison, Bruses, Luis Figueroa y Jão.

La entrega de los premios televisados se llevan a cabo en las instalaciones del Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay, y entre los flamantes ganadores, Fito Paez obtuvo tres nominaciones este año, y ganó todas las estatuillas.

La lista se completa con:

Mejor Canción Pop

BALONCITO VIEJO/ Carlos Vives & Camilo

BESOS EN LA FRENTE/ Fonseca/Julio Reyes Copello

ÍNDIGO/ Camilo & Evaluna Montaner/ Édgar Barrera

LA GUERRILLA DE LA CONCORDIA/ Jorge Drexler (GANADOR/EMPATE)

TACONES ROJOS/ Sebastian Yatra (GANADOR/EMPATE)

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

AMOR/ Akapellah

DANCE CRIP/ Santiago Ruiz, Brian Taylor & Trueno

DE MUSEO/ Bad Bunny (GANADOR)

EL GRAN ROBO, PT.2/ Lito Mc Cassidy, Daddy Yankee

FREESTYLE 15/ Farina

Mejor Canción Alternativa - Premio a los compositores

BAD BITCH/CA7RIEL)

00:00/Alejandro Pérez, Siddhartha & Rul Velázquez,

CONEXIÓN TOTAL/ Bomba Estéreo & Yemi Alade

CULPA/ WOS Featuring Ricardo Mollo

EL DÍA QUE ESTRENASTE EL MUNDO/ Jorge Drexler, Rafa Arcaute (GANADOR)

HENTAI/ Rosalía/ Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo

Mejor Canción Pop/Rock

ARRANCARMELO/ WOS & Facundo Yalve

BABEL/ Fito Páez & Carlos Vives (GANADOR)

BYE BYE/ Diego Castellano, Adrian Dargelos & Gustavo Torres

DISFRAZ/ Conociendo Rusia & Felicitas Colina

QUÉ VOY A HACER CONMIGO???/ Bruses, Elsa y Elmar & Alan Saucedo

Mejor Canción de Rock

DÍA MIL/ Eruca Sativa

ESPERANDO UNA SEÑAL/ Bunbury

FINISTERRE/ Vetusta Morla

LO MEJOR DE NUESTRAS VIDAS/ Fito Paez (GANADOR)

NO OLVIDAMOS/ Molotov

QUE SE MEJOREN/ WOS & Facundo Yalve

Mejor Canción Urbana

DESESPERADOS/ Rauw Alejandro & Chencho Corleone

LO SIENTO BB:/ Bad Bunny & Julieta Venegas

MAMIII/ Becky G & Karol G/ Justin Quiles, Elena Rose

OJOS ROJOS/ Nicky Jam/ Samantha M. Cámara, Vicente Jiménez

TITI ME PREGUNTO/ Bad Bunny (GANADOR)

Mejor Canción Regional Mexicana

AHÍ DONDE ME VEN/ Gussy Lau/Ángela Aguilar

CADA QUIEN/ Grupo Firme y Maluma/ Edgar Barrera, Eduin Caz, Maluma & Horacio Palencia, compositores

CHALE/ Eden Muñoz

COMO LO HICE YO/ Matisse, Carin León/ Edgar Barrera (GANADOR)

CUANDO ME DÉ LA GANA/ Christina Aguilera &

Christian Nodal/ Rafael Arcaute, Jorge Luis Chacín,

Kat Dahlia, Yoel Henríquez, Yasmil Marrufo/ compositores

NUNCA TE VOY A OLVIDAR/ Mireya Ramos/ Flor de Toloache

VIVO EN EL 6/ Christian Nodal / Edgar Barrera, Eden Muñoz

Mejor Canción Tropical

AGÜITA E COCO/ Kany García

EL MALECÓN VIO EL FINAL/ Amaury Gutiérrez/Jorge Luis Piloto,

EL PARRANDERO (MASTERS EN PARRANDA)/ Carlos

Vives, Sin Ánimo De Lucro, JBot & Tuti

FIESTA CONTIGO/ Luis Figueroa & Yoel Henríquez

MALA/ Marc Anthony & Álvaro Lenier Mesa (GANADOR)

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

BABY 95/ Liniker, Mahmundi, Tássia Reis & Tulipa Ruiz,

IDIOTA/ Jão, Pedro Tófani & Zebu

ME CORTE NA BOCA DO CÉU A MORTE NÃO PEDE

PERDÃO/ Criolo & Tropkillaz

MEU COCO/ Caetano Veloso

POR SUPUESTO/ Marina Sena/ Luri Rio Branco & Marina

VENTO SARDO/ Jorge Drexler & Marisa Monte (GANADOR)

Productor del Año

JULIO REYES COPELLO (GANADOR)

Besos En La Frente (Fonseca)

Carne Y Oro (Cami & Art House)

Cuantas Veces (Carlos Rivera, Reik)

Koati Original Soundtrack (Varios Artistas)

Los Rotos (Ela Taubert)

Nada Particular (Miguel Bose & Carlos Rivera)

Pa'lla Voy (Marc Anthony)

Parte De Mi (Nicki Nicole)

Puro Sentimiento (Alejandro Lerner & Carlos Santana)

Quererte Bonito (Sebastian Yatra & Elena Rose)

Se Nos Rompio El Amor (David Bisbal)

Mejor video musical versión larga

BAILAORA - MIS PIES SON MI VOZ/ Siudy Garrido/ Pablo Croce, video director

HASTA LA RAÍZ: EL DOCUMENTAL/ Natalia Lafourcade/ Bruno Bancalari & Juan Pablo López-Fonseca, video directores (GANADOR)

MOTOMAMI (ROSALÍA TIKTOK LIVE)/ Rosalía/ Ferrán Echegaray, Rosalía & Stillz, video directores

ROMEO SANTOS: KING OF BACHATA (DOCUMENTAL) Romeo Santos/ Devin Amar & Charles Todd, video directores

MATRIA/ Vetusta Morla/Patrick Nnot, video director

Mejor Video Musical Versión Corta

MIA/ Cami/ Nuno Gomes, video director; Mona Moreno Fernández &

THIS IS NOT AMERICA/ Residente/Ibeyi/Lisa-Kaindé Diaz & Naomi Diaz Greg Ohrel, director (GANADOR)

A CARTA CABAL/ Guitarricadelafuente Pau Carrete, video director

HENTAI (OFFICIAL VIDEO)/ Rosalía/ Mitch Ryan, video director

NADIE/ Sin Bandera/ Hernán Corera & Juan Piczman, video directors

TOCARTE/ Jorge Drexler Featuring C. Tangana/ Joana Colomar, video director

Mejor Álbum de Música de Raíces Portuguesas

AFROCANTO DAS NAÇÕES/ Mateus Aleluia

NA ESTRADA - AO VIVO/ Banda Pau E Corda/ Quinteto Violado

REMELEXO BOM/ Luiz Caldas

BELO CHICO/ Targino Gondim, Nilton Freittas, Roberto Malvezzi

SENHORA DAS FOLHAS/ Áurea Martins

ORÍKI/ Iara Rennó

SENHORA ESTRADA/ Alceu Valença (GANADOR)

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

DENTRO DA MATRIX/ Érico Moreira

INDIGO BORBOLETA ANIL/ Zé Nigro & Gustavo Ruiz

JOBIM FOREVER/ Marcelo Saboia

MOTOMAMI (DIGITAL ALBUM)/ Rosalía/ Chris Gehringer, ingenieros; Jeremie Inhaber, Manny Marroquin (GANADOR)

YA NO SOMOS LOS MISMOS/ Elsa y Elmar/ Julián Bernal, Nico Cotton, Carlitos González

Mejor Álbum de Pop Cont. en Lengua Portuguesa

SIM SIM SIM/ Bala Desejo (GANADOR)

PRA GENTE ACORDAR/ Gilsons

PIRATA/ Jão

DE PRIMEIRA/ Marina Sena

DOCE 22/ Luísa Sonza

Mejor Álbum Cristiano (En Español)

YA LLEGÓ LA PRIMAVERA/ Aroddy

ALFA Y OMEGA/ Athenas

¿QUIÉN DIJO MIEDO? (LIVE)/ Gilberto Daza

¿CÓMO ME VES?/ Jesús Adrián Romero

VIVIRÉ/ Marcos Witt (GANADOR)

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

ESTE SOY YO/ Héctor Acosta 'El Torito'

MULTITUDES/ Elvis Crespo

ENTRE MAR Y PALMERAS/ Juan Luis Guerra (GANADOR)

RESISTIRÁ/ Milly Quezada

TAÑÓN PAL' COMBO ES LO QUE HAY/ Olga Tañón

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

CLÁSICOS DE MI CUMBIA/ Checo Acosta

FELIZ ANIVERSARIO/ Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina (GANADOR)

QUIERO VERTE FELIZ/ La Santa Cecilia

EL DE SIEMPRE/ Felipe Peláez

YO SOY COLOMBIA/ Zona 8 R & Rolando Ochoa

Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)

ANTES DA TERAPIA/Asaph

O SAMBA E O AMOR/ Antonio Cirilo

EPIFANIA/ Clovis

ÉS TUDO/ Bruna Karla

LABORATÓRIO DO GROOVE/ Eli Soares (GANADOR)

Mejor Álbum de Música Norteña

BIENVENIDA LA VIDA/ Bronco

LA REUNIÓN (DELUXE)/ Los Tigres Del Norte (GANADOR)

CORRIDOS FELONES (SERIE 35)/ Los Tucanes De Tijuana

ESTAS SE ACOMPAÑAN CON CERVEZA/ Pesado

OBSESSED/ Yahritza y Su Esencia

Mejor Intepretación Reggaetón

DESESPERADOS/ Rauw Alejandro & Chencho Corleone

ENVOLVER/ Anitta

YONAGUNI/ Bad Bunny

NICKY JAM: BZRP MUSIC SESSIONS VOL.41/ Bizarrap /Nicky Jam

LO SIENTO BB:/Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas (GANADOR)

Mejor Fusión /Interpretación Urbana

PA MIS MUCHACHAS/ Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G y Nathy Peluso

SANTO/ Christina Aguilera & Ozuna

VOLVÍ/ Aventura, Bad Bunny

TITI ME PREGUNTO/ Bad Bunny (GANADOR)

THIS IS NOT AMERICA/ Residente/ Ibeyi

Mejor Álbum Música Popular Brasileña

POMARES/ Chico Chico

SÍNTESE DO LANCE/ João Donato e Jards Macalé

INDIGO BORBOLETA ANIL/ Liniker (GANADOR)

NU COM A MINHA MÚSICA/ Ney Matogrosso

PORTAS/ Marisa Monte

MEU COCO/ Caetano Veloso

Mejor Álbum de Jazz Latino/ Jazz

JOBIM FOREVER/ Antonio Adolfo

#CUBANAMERICAN/ Martin Bejerano

CHABEM/ Chano Domínguez

MIRROR MIRROR/ Eliane Elias, Chick Corea, Chucho Valdés (GANADOR)

Mejor Álbum de Música Flamenca

ORGÁNICA/ Carmen Doorá

LIBRES/ Las Migas (GANADOR)

LEO/ Estrella Morente

EL CANTE/ Kiki Morente

RANCHERA FLAMENCA/ María Toledo

Mejor Álbum de Tango

HORACIO SALGÁN PIANO TRANSCRIPTIONS/ Pablo Estigarribia (GANADOR)

ALMA VIEJA/ Los Tangueros Del Oeste

TANGO/ Ricardo Montaner

MILONGUERO/ Pablo Motta Ensamble & Franco Luciani

TANGO DE NUEVOS AYRES/ Mariana Quinteros

SPINETTANGO/ Spinettango

Mejor Álbum de Samba/Pagode

BONS VENTOS/ Nego Alvaro

MISTURA HOMOGÊNEA/ Martinho Da Vila

DESENGAIOLA/ Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti

NUMANICE #2/ Ludmilla (GANADOR)

CÉU LILÁS/ Péricles

Mejor Álbum Folclórico

LA TIERRA LLORA/ Paulina Aguirre

QUÉDATE EN CASA/ Eva Ayllón

FLOR Y RAÍZ/ Pedro Aznar

PALABRAS URGENTES/ Susana Baca

UN CANTO POR MÉXICO - EL MUSICAL/ Natalia Lafourcade

BENDICIONES/ Sandra Mihanovich

ANCESTROS SINFÓNICO/ Sintesis, X Alfonso y Eme Alfonso (GANADOR)

Mejor Álbum Instrumental

BACK TO 4/ C4 Trío

GERRY WEIL SINFÓNICO/ Gerry Weil & Orquesta Sinfónica Simón Bolívar

OFRENDA/ Grupo Raíces De Venezuela

MAXIXE SAMBA GROOVE/ Hamilton De Holanda (GANADOR)

ELLA/ Daniela Padrón & Glenda Del E.

Mejor Álbum Tropical Tradicional

CAFÉ CON CARIÑO/ Renesito Avich

CHABUCO DESDE EL TEATRO COLÓN DE BOGOTA/ Chabuco

GONZALO RUBALCABA Y AYMÉE NUVIOLA LIVE IN MARCIAC/

Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola (GANADOR)

GRAN COMBO PA´ RATO/ Septeto Nacional Ignacio Piñeiro

CANTEN/ Leoni Torres

Mejor Arreglo

LLÉVATELA/ Rosino Serrano, arranger (Armando Manzanero - Ejecutantes de México/ Los Músicos Rinden Homenaje A Armando Manzanero

SON DE LA LOMA/ Daniel Barón & Henry Villalobos

ADORO/ Marco Godoy /Alondra De La Parra & Buika

CUCURRUCUCÚ PALOMA/Alondra De La Parra & Pitingo

EL PLAN MAESTRO/ Jorge Drexler/ Fernando Velázquez (GANADOR)

Mejor Álbum Cantautor

MALVADISCO/ Caloncho

TINTA Y TIEMPO/ Jorge Drexler (GANADOR)

AGENDAS VENCIDAS/ El David Aguilar

MARCHITA/ Silvana Estrada

EN LO QUE LLEGA LA PRIMAVERA/ Alex Ferreira

EL VIAJE/ Pedro Guerra

Mejor Álbum de Música Alternativa

THE SACRED LEAF/ Afro-Andean Funk

KICK II/ Arca

DEJA/ Bomba Estéreo

EL DISKO/ CA7RIEL

MOTOMAMI (DIGITAL ALBUM)/ Rosalía (GANADOR)

Mejor Álbum de Rock

MOJIGATA/ Marilina Bertoldi

UNAS VACACIONES RARAS/ Él Mató A Un Policía Motorizado (GANADOR)

CADA VEZ CADÁVER/ Fito y Fitipaldis

1021/ La Gusana Ciega

RPDF/ Wiplash

Mejor Álbum de Pop/RocK

TRINCHERA/ Babasónicos

MONSTRUOS/ Bruses

LA DIRECCIÓN/ Conociendo Rusia

LOS AÑOS SALVAJES/ Fito Paez (GANADOR)

CABLE A TIERRA/ Vetusta Morla

Mejor Álbum de Música Tejana

DESPRECIADO/ El Plan

CAMINO AL PROGRESO/ Grupo Alamo

UNA ILUSIÓN/ Isabel Marie

DIME CÓMO SE SIENTE/ Destiny Navaira

PARA QUE BAILE MI PUEBLO/ Bobby Pulido (GANADOR)

Mejor Álbum de Música Banda

ESTA VIDA ES MUY BONITA/ Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

VA DE NUEVO/ Banda Fortuna

ME SIENTO A TODO DAR/ Banda Los Recoditos

SIN MIEDO AL ÉXITO (DELUXE)/ Banda Los Sebastianes

ABEJA REINA/ Chiquis GANADORA)

Mejor Diseño de Empaque

ANCESTRAS/ Petrona Martinez/ Isaura Angulo, Carlos Dussán, Karen Flores, Manuel Garcia-Orozco, Juliana Jaramillo, Ledania & Lido

BAILAORA - MIS PIES SON MI VOZ/ Pedro Fajardo & Siudy Garrido, Ismael Fernandez, Manuel Gago, Jose Luis Rodriguez & Adolfo Herrera

CUANDO TE MUERDES EL LABIO (EDICIÓN CERÁMICA) Boa Mistura

FEIRA LIVRE/ Carlos Bauer/ Bananeira Brass Band

MOTOMAMI (DIGITAL ALBUM )/ Rosalía (GANADOR)

Mejor Álbum de Música Latina Para Niños

MARAKEI/ Claraluna

DANILO & CHAPIS, VOL. 2/ Danilo & Chapis

TARDE DE JUEGOS/ Mi Casa Es Tu Casa

LA SINFONÍA DE LOS BICHOS RAROS/Puerto Candelaria

A LA FIESTA DE LA MÚSICA VAMOS TODOS/ Sophia (GANADOR)