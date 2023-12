Confirman que Aníbal Lotocki está escribiendo un libro desde la cárcel: los detalles

María José Favarón confirmó en diálogo con Empezar el Día que Aníbal Lotocki está escribiendo un libro desde la cárcel.

“Me llegó la versión de que Aníbal pasa su tiempo en la cárcel leyendo y escribiendo porque tiene pensado lanzar un libro, escrito directamente por él”, le consultó Facundo Ventura y ella contestó: “Efectivamente, tengo que decir que sí”.

“Aníbal está escribiendo un libro, por eso pasa mucho tiempo haciendo eso. Yo tengo gran parte de esos manuscritos y son realmente muy interesantes, es un Aníbal haciendo una autocrítica importante”, agregó la esposa del médico.

“Empezó a escribir porque era su manera de canalizar lo que estaba sucediendo, de acomodar ideas y empezó a hacer como una especie de catarsis, él le llama autocrítica. Era una manera de descargarse”, contó la mujer.

Aníbal Lotocki no se guardará detalles: los nombres que aparecerán en su libro

Por otra parte, el periodista Diego Estévez quiso saber si en los escritos de Lotocki figuraban los nombres de sus pacientes. La entrevistada respondió al respecto, “Sí, a las pacientes que son de público conocimiento, habla de cada caso en particular. Habla de cómo inició la relación con Pamela (Sosa)”. Sobre el caso de Silvina Luna remarcó “De cada paso particular, tanto de Silvina como Pamela cuenta breves detalles que están en los expedientes”.

Una vez se conoció la noticia, las reacciones no tardaron en aparecer. Gabriela Trenchi, una de las víctimas de Lotocki, se mostró indignada frente a esta nueva incursión literaria y así lo manifestó a TN Show. “No sé qué va a escribir ese asesino, pero mi nombre en ese libro no quiero que esté. Está condenado por la Justicia, si le sobra el tiempo, que me devuelva todo lo que me robó: mis años dorados, mis sueños, mi plata, todo. Espero que no se le ocurra”, zanjó furiosa.

Anibal Lotocki detenido

Hacia el final de la entrevista, Majo se quebró al recordar cómo ella misma ha sido parte del proceso editorial. Contó que ella se encargó de transcribir los manuscritos de su esposo y se emocionó al considerar que este libro sorprenderá por su contenido. “Tiene mucha emoción el libro, por eso es desde el corazón, es un Aníbal bastante íntimo. Un viaje a su infancia. Es un Aníbal que los va a sorprender”.