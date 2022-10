Cris Morena sobre la pérdida de Romina Yan: "Estuve tres años muerta"

Cris Morena habló a corazón abierto sobre la repentina muerte de su hija, Romina Yan, ocurrida en septiembre de 2010. Con total sinceridad, la productora aseguró que estuvo "muerta por tres años" y reveló que un viaje a Berlín fue clave para sanar.

Invitada a La peña de Morfi (Telefe), Cris Morena dijo que la muerte de su hija fue un antes y un después. "Ahí empecé a escribir como una bestia. Es lo único que a mí me levanta cuando me estoy cayendo. Yo escribo mucho y me encanta escribir canciones", señaló.

"Lejos de cerrarme, las capas creativas se me abrieron todas... con un dolor enorme", enfatizó la productora que destacó que fue en ese entonces que escribió todos los temas que fueron parte de ViveRo, el homenaje que le realizó a su hija hace tres años en el Gran Rex.

Jey Mammon quiso saber cómo había hecho para sobrevivir a semejante golpe. "No sé. Estuve tres años muerta. Más allá de escribir, escribir y escribir, estuve muy mal...", admitió.

Más allá del dolor, Cris Morena destacó que de alguna manera pudo concluir el duelo en 2013 cuando viajó a Alemania junto a su nieto menor Inti y Sofía Reca, esposa de su hijo Tomás Yankelevich.

"En Berlín tuve una epifanía. Tenía la sensación de que todo cambiaba y empezaba a entender el 'para qué'", expresó. El conductor destacó que ella se enfocara en el para qué y no en el por qué y es Cris reflexionó: "Es que el 'por qué' no te dice nada y no tiene una respuesta, en cambio el 'para qué' tiene muchas respuestas y las vas conociendo a lo largo del tiempo".

Acto seguido señaló que ver las "cicatrices" de la Segunda Guerra Mundial en una ciudad donde aún se respira "mucho dolor" la llevó a repensar lo que ella estaba atravesando.

"Es una de las ciudades más creativas del mundo en este momento, llena de jóvenes que están diciendo 'perdónennos'. Y dije: 'Si Berlín con todo su dolor, su angustia y todos sus muertos, y su horror espantoso se levantó, yo me tengo que levantar'", explicó.

"Lo hago por mis nietos, por mis hijos y porque amo la vida porque merezco seguir viviendo", concluyó la creadora de Chiquititas, Rebelde Way y Casi Ángeles.

Fuente: Todo Noticias