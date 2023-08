Daniela de Gran Hermano anunció su embarazo: "Voy a ser mamá de gemelos"

Después de muchos rumores, finalmente Daniela Celis confirmó que está embarazada . Al aire de Fuera de Joda, el ciclo de streaming en el que participa junto a Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar, la exGran Hermano anunció la inesperada noticia que está esperando gemelos.

“Sí, voy a ser mamá”, dijo Pestañela visiblemente emocionada frente al micrófono del programa. De inmediato, sus compañeros de reality se levantaron de sus asientos y corrieron a abrazarla. La joven pidió disculpas por su reacción de un rato antes cuando se fue del aire porque se había angustiado con la situación y no había podido contar la noticia frente a Pilar Smith, quien estaba invitada al streaming. “Le pido disculpas a Pilar que creo que se fue al noticiero y seguro en un rato vuelve, y a todos porque estoy muy sensible”, dijo con los ojos llenos de lágrimas.

Más adelante, Daniela continuó: “Resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos”, mientras sus amigos festejaban a los gritos la feliz noticia. “Y no van a ser mellizos como escuché mal filtrado por todos lados, van a ser gemelos, los dos igualitos”, contó emocionada.

Luego, la exhermanita compartió con los oyentes algunas vivencias de su infancia. “Cuando era chica hablábamos con mis hermanas quién iba a ser la primera que tuviera mellizos o gemelos y moríamos por tener mellizos y gemelos y decíamos 'qué difícil es'. ¡Y de repente me tocó saber que me tocó a mí tener gemelos, lo que siempre habíamos soñado, y dije: 'guau, loco, no puedo creer que todo se me esté cumpliendo'”.

Acto seguido, la joven destacó la emoción que siente por la concreción de sus anhelos. “Quería ser famosa, entré a la casa, lo cumplí. Quería tener gemelos desde chica, los tengo. Es increíble. Yo siempre dije que quería ser madre joven, de hecho yo quería ser más joven aun pero me pasa que me tocó ahora”, detalló muy feliz.

Minutos después, volvió al estudio Pilar Smith, quien abrazó a la futura mamá, mientras ella decía entre risas: “Y no me pregunten quién es el padre, porque no lo voy a decir”. De inmediato, tanto Nacho como la Tora se anotaron para ser los padrinos, pero Daniela fue contundente. “¡Ay chicos no me metan presión ahora, porque la tengo a mi hermana Mara, la tengo a Julieta, a mis amigas”. Entonces Nacho agregó: “Mujeres hay muchas, padrino uno solo”.

En tanto, la Tora le aclaró a la periodista de Telefe que Daniela no se había enojado con ella, mientras Pestañela afirmó con su cabeza lo que decía y agregó: “Son las hormonas”. Entonces Pilar se mostró muy comprensiva con la exparticipante de Gran Hermano. “¡Pero cómo no la voy a entender si yo tuve 3 hijos, sé perfectamente cómo es esto, un día estás bien y al otro mal, es un sube y baja de emociones”, destacó.

Finalmente, Pestañela habló sobre las sensaciones que está experimentando en este momento. “Siempre soñé con esto, con sentir la panza, tener antojos, y les digo que me cambió todo, hasta el color de la caca te cambia, yo no sabía esto, hay cosas que no te cuentan”, sostuvo mientras Lucila se detuvo en el detalle escatológico y le preguntó: “¿Es verde?”. “Sí, es verde”, confirmó Daniela entre risas. Y aclaró que seguramente esto se deba a que está tomando hierro. “Estoy tomando 6 pastillas por día y yo nunca en mi vida tomé nada”, reveló.

Fuebnte: Teleshow