Darío Barassi visitó la tumba de su mamá en San Juan acompañado por sus hijas: Gracias eternas

Un mes transcurrió desde que Darío Barassi anunció la noticia más devastadora de su vida. Su madre, Laura, luchó varios años contra un cáncer de páncreas que finalmente terminó con su vida. Hace pocas horas se conoció que el mediático regresó a su San Juan natal para visitar la tumba de su progenitora, y lo hizo acompañado por su esposa y sus hijas, Inés y Emilia.

Muy conmovido, Darío subió un carrusel de fotos a su perfil en Instagram, para compartir con sus seguidores el “ritual” que realizó con su familia para honrar a su querida Lala. “A esto vinimos. Necesitaba estar los cuatro ahí, con ella, hablarle, que mis hijas canten, jueguen, la despidan a su manera, ya que no lo habían hecho aún. Orgulloso y enamorado de mis mujeres. Gracias eternas por estar como estás Luli”, comunicó el conductor a través de un emotivo mensaje en Instagram.

Desde la visión de Barassi, este viaje sirvió para que las nenas especialmente pudieran despedirse de su abuela, pero también le ayudó a reconectar con sus emociones y reflexionar sobre el misterio de la vida. “Primer mes. Duele y parece q va a doler por un rato largo. La siento libre, plena y feliz. Pero no está acá y el egoísmo y la necesidad pesan mucho”, escribió el conductor de Ahora Caigo.

Luego, el carismático presentador relató que a pesar de que sus hijas son muy pequeñas, parecen entender la magnitud de la ausencia y empatizaron con su sentimiento de tristeza, especialmente su primogénita. “La Pipi me preguntaba por qué lloraba y me saltaba a encima abrazándome. Me agradeció por traerla y me pidió perdón por no creerme que la abu Lala ya no estaba acá”, comentó.

En medio de este mensaje, Barassi también agradeció a su esposa, Luli Gómez, cuyo amor unifica y mantiene unida y fuerte a su familia a pesar de la dolorosa pérdida.

Pero además, el mediático no dudó en reconocer el apoyo que sus seguidores le brindan en momentos tan difíciles. “Gracias a todo el mundo por el afecto en la calle y en redes. Hace bien y es valioso. ¡Te extraño vieja!”.

