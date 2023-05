Ed Sheeran ganó el caso en el que se le acusaba de copiar una canción

La canción de la superestrella británica del pop Ed Sheeran Thinking Out Loud, que fue un éxito en 2014, no plagió el clásico de 1973 de Marvin Gaye Let's Get It On, según el veredicto hecho público este jueves por un tribunal federal de Manhattan sobre una demanda por derechos de autor. El proceso ha sido seguido al milímetro por los medios, dado el nivel de celebridad de los artistas implicados y el morbo que siempre suscita la posibilidad de un plagio.

Tras un juicio que duró diez días, el jurado pudo determinar que los herederos del compositor de Let's Get It On, Ed Townsend, no pudieron demostrar que Sheeran, Warner Music Group y Sony Music Publishing infringieron sus derechos de autor sobre la canción de Gaye.

Los herederos de Townsend demandaron a Sheeran por violar sus derechos de autor en 2017, alegando que Thinking Out Loud copiaba "el núcleo" de la canción del príncipe del soul Gaye, incluidas melodía, armonía y ritmo. Los abogados de Sheeran argumentaron que cualquier similitud entre las canciones implica "bloques de construcción" musicales básicos que no pueden ser objeto de derechos de autor.

La canción Let's Get It On encabezó las listas de la revista musical estadounidense Billboard. La de Sheeran alcanzó el puesto número dos en la lista Billboard Hot 100 en 2015. Los demandantes pedían una parte de los beneficios de la canción del británico.

La canción del supuesto plagio

La canción del artista británico