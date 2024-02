El dolor de Nicki Nicole tras la infidelidad de Peso Pluma: "Me enteré igual que ustedes"

Luego de que se viralizaran las imágenes de Peso Pluma junto a otra mujer, Nicki Nicole se expresó al respecto en sus redes sociales.

El escándalo comenzó en la mañana de este martes cuando se viralizaron imágenes del cantante mexicano de la mano con una misteriosa acompañante saliendo de un hotel en Las Vegas.

Si bien la identidad de la mujer se desconoce, ciertamente no es la trapera rosarina, que tan sólo un par de días atrás había acompañado al músico a la entrega de premios Grammy y se los había visto muy enamorados.

Ante esta aparente infidelidad de parte de su pareja, la argentina borró todas las fotos de ellos que tenía en su perfil de Instagram, donde la siguen casi 20 millones de personas.

Más tarde, lejos de quedarse callada, la artista publicó una historia en la que explicó cómo recibió la noticia de que se había viralizado un video de su pareja de la mano con otra mujer.

Con el fondo negro y la letra en blanco, Nicki escribió: "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto".

"Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", expresó respecto a que, ante estas imágenes, decidió dar por terminada la relación.

Luego, hizo referencia a la manera en la que anotició de que su pareja estaba con otra mujer: "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar".