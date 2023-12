El horrible accidente que sufrió Julieta Poggio: se cayó al río y terminó en la guardia

Julieta Poggio tuvo que ir de urgencia a una guardia luego de haber sufrido un accidente en un barco. Según contó ella misma, cayó al río por culpa de una chica que la empujó sin querer. "Me tuvieron que dar dos puntos", le confirmó a Laura Ubfal, quien dio a conocer el episodio.

Las consecuencias de su abrupta caída provocó que tuviera que salir rápidamente del agua y ser socorrida por sus amigas, quienes buscaron la forma de que el barco llegue a tierra firme para poder trasladarla al hospital más cercano.

“Hola, ¿cómo andan? Aparezco para agradecer todos los mensajitos que me mandaron y para que se queden tranquilos porque hay muchas personas que están diciendo cosas que no son, a la gente le gusta hablar al pedo”, arrancó Julieta, quien usó unos lentes con marco naranja para tapar la lesión ocular.

Para la actriz y modelo fue un episodio dramático, ya que trabaja con su figura. Sin embargo, afortunadamente la situación no pasó a mayores y se encuentra sana y salva.

En continuado manifestó que no “iba a haber joda” y siguió con el inconveniente: “Fue una caída, un golpe bastante fuerte que me di acá en la boca (mostró el labio) y en el ojito me dieron dos puntos, cuando los tenga mejor se los voy a mostrar. Estoy bien, fue un accidente con suerte que podría haber sido algo peor, son cosas que pasan y es una lástima que haya pasado en estas fiestas”, dijo Poggio en un contenido multimedia que se subió a las stories de su cuenta, que tiene 2,9 millones de seguidores.

Por último, para cerrar su video, Poggio pidió tranquilidad para sus fanáticos: “Quédense tranqui, gracias por todas las buenas vibras que me están mandando. Qué tengan una hermosa noche”.

Fuente: Todo Noticias