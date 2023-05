El Kun Agüero anunció que dejará de hacer streaming: "Voy a empezar a hacer otras cosas"

Sergio Kun Agüero le dio una triste noticia a sus seguidores y les informó que en los próximos días dejará de hacer streaming en Twich, la platafoma más importante del mundo. El exdelantero de la Selección argentina señaló que tiene en mente otros proyectos que no pueden llevarse adelante en ese lugar ya que evalúa hacer contenidos de mayor calidad.

“Voy a empezar a dejar de hacer Twitch, la verdad es que me llegaron otras cosas para hacer. No es nada de otra plataforma, es algo de una marca muy importante que quiere que haga algunos contenidos. Creo que me sirve un poquito más no estar tanto en Twitch. Voy a empezar a hacer otras cosas”, reveló Agüero en su canal.

Lo que empezó como un hobby en la pandemia se convirtió en un trabajo a tiempo completo y por este motivo, el Kun tiene ganas de parar. Incluso hasta deslizó que podría retirarse la Kings League, el evento de fútbol que comparte con Ibai Llanos y Gerard Piqué.

El Kun indicó que tiene intenciones de ampliar su manera de comunicarse con la gente con contenidos de calidad, algo muy difícil en la plataforma de streaming: “Por ejemplo, si yo quiero mostrarles a un futbolista haciendo jueguito, por Twitch no puedo”.

Acto seguido le pidió a sus seguidores que le dieran ideas para llevar adelante en este nuevo emprendimiento: “¿Qué les coparía que haga? ¿Retos? ¿Cena? ¿Asado? ¿Jugar al golf? ¿Tirarme a la pileta? ¿Viajar? Contarles que hago... yo creo que sería divertido. Por ejemplo, ahora tengo el mundial de Poker y me voy a Las Vegas, estaría bueno mostrar lo que haga ahí”.

Agüero tiene más de 4 millones de seguidores en su cuenta SLAKUN10 en la plataforma de streamers más famosa del mundo. También cuenta con más de 16 millones de followers en su cuenta de Twitter y más de 30 millones en su cuenta de Instagram.

El Kun Agüero fue sorprendido por un tornado en Miami y lo transmitió en vivo

Sergio Agüero se llevó un buen susto después de que un tornado impactara de lleno en Miami, zona donde el exfutbolista tiene su casa. El Kun recibió una alerta meteorológica en su celular mientras comentaba un partido de la Champions League y lo transmitió en vivo.

“Uyyy la p..... madre. Me suena el teléfono. Pará, pará... escuchen esto: alerta de emergencia en Miami, vieron que les dije que estaba lloviendo. National Weather Service Tornado warning, ¿cómo?: no sé si debería asustarme o tendría que estar tranquilo. Está sonando la alarma otra vez. Hay un tornado por mi área a las cuatro de la tarde, ¿y qué hago?”, dijo el futbolista.

Además, el streamer se mostró preocupado porque mientras le sonaba el teléfono por el alerta del tornado, su novia Sofía Calzetti, modelo y empresaria, le escribió para preguntarle a dónde iban a ir a cenar esa noche. “Lo peor es que mi novia no está en casa”, dijo.

Acto seguido se levantó de su silla y les mostró a los seguidores lo que estaba pasando. Abrió la puerta y filmó la tormenta que golpeaba el exterior de su mansión. Allí también podían verse los fuertes vientos que sacudían las palmeras de su patio.

Cómo es la mansión del Kun Agüero en Miami

Sergio “Kun” Agüero decidió asentarse en Miami tras el impacto de su retiro obligado del fútbol en diciembre pasado y para eso adquirió una mansión de 15 millones de dólares en Hollywood Beach para fijar su residencia.

El “Kun” y su pareja, la diseñadora Sofía Calzetti, fueron en busca del máximo lujo y lo consiguieron en la propiedad ubicada frente al mar, en 919 South Southlake Drive.

¿Comodidades? Todas

La nueva mansión del “Kun” Agüero cuenta con nueve habitaciones, 13 baños, un gimnasio, un cine privado, un sauna, un amplio garaje, una piscina con vista al mar y una bajada exclusiva a la playa, lo que conforma la lista de algunas de las comodidades de la propiedad.

Según el sitio Realtor, la mansión fue construida en 2005 y reformado en 2020, y cuenta también con dos bodegas, una sala de teatro, cancha de tenis y gimnasio.

Fuente: TN