El look de Mirtha Legrand para la mesaza del sábado: Me saca 20 años de encima

Este sábado, Mirtha Legrand cautivó a la audiencia con su deslumbrante look en la mesaza de su programa. La conductora se mostró agradecida con su talentoso equipo de estilistas y vestuaristas por su impecable look.

En su característico estilo, Mirtha Legrand comenzó el programa destacando su legendaria trayectoria televisiva. "Vamos a comenzar con nuestros legendarios sábados porque yo soy una leyenda y la leyenda continúa", afirmó con una sonrisa.

La conductora elogió su vestuario: "Miren qué vestido en tul tan hermoso tengo puesto, es una auténtica joya. Es de un delicado verde claro y está completamente bordado en perlas". El diseño en cuestión es de Iara Alta Costura.

Mirtha Legrand también rindió homenaje a su equipo de belleza. Agradeció a Leo Cosenza, su estilista, por el espectacular peinado que lucía. Los peinados de Leo son admirados por su estilo único y su capacidad para realzar la belleza de Mirtha.

"Gladys Andrade me maquilló y me saca 20 años de encima", expresó la conductora con gratitud hacia su maquilladora. Su aspecto radiante en la pantalla no pasó desapercibido.