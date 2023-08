El mensaje de Lali Espósito para su última ex pareja: "Podríamos ser..."

La cantante Lali Espósito ha causado revuelo en las redes sociales al compartir un enigmático mensaje en sus historias de Instagram. Sin mencionar directamente a su destinatario, todos interpretaron que se trata de una picante indirecta hacia su última pareja , Rels B.

En sus publicaciones, Lali dejó entrever su sentir hacia su ex pareja con una contundente frase: "Podríamos ser nosotros, pero no te dieron los huevos". Aunque no dio nombres, sus seguidores rápidamente asociaron estas palabras al cantante Rels B, con quien la artista mantuvo una relación durante varios meses antes de que se rompiera recientemente.

Para ilustrar su mensaje, Lali compartió un tierno video de dos ancianos bailando animadamente al ritmo de una canción de Bad Bunny.

Rels B: el presunto destinatario

Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, Lali Espósito y Rels B siempre estuvieron rodeados de rumores. La confirmación no escrita vino cuando Lali protagonizó el video musical de la canción "Como dormiste", del cantante español. En el videoclip, ambos disfrutaban apasionadamente de unas vacaciones en México. Además, Rels B estuvo presente en el estadio Vélez Sarsfield durante el show más importante en la carrera de Lali, interpretando la canción que los unía y mostrándose muy cercanos y contentos.

A pesar de esos momentos juntos, en los meses siguientes, la pareja dejó de ser vista junta en público, lo que alimentó los rumores sobre una posible ruptura. La misteriosa indirecta de Lali en sus redes sociales ha desatado una ola de especulaciones entre sus seguidores, quienes ansían conocer más detalles sobre su situación sentimental.

Storie de Lali

Video de Rels B protagonizado por Lali: