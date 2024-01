El papá de Camila Homs le agradeció a Tini Stoessel por su romance con De Paul: "Nos hizo un favor"

Tini Stoessel generó polémica este miércoles al aire del programa de streaming Rumis que no se había cargado a ninguna familia, refiriéndose al comienzo de su relación con Rodrigo de Paul, expareja de Camila Homs.

En ese contexto, el conductor de Socios del espectáculo (eltrece), Adrián Pallares, se contactó con el padre de la influencer, quien dio su filosa opinión. Retomando las declaraciones de la cantante, Horacio Homs dijo: “Sí, es verdad lo que dijo esta señorita, que no se cargó a la familia Homs...”.

Por último, el hombre destrozó al campeón del mundo con un durísimo comentario: “Solo tengo que decirte que a la familia Homs no se la carga ni ella, ni nadie, simplemente nos hizo un favor”.

La furia de la mamá de Cami Homs al escuchar a Tini Stoessel decir que “no se cargó una familia”

Este miércoles, Tini Stoessel estuvo como invitada en el ciclo de streaming Rumis y dejó en claro que ella no tuvo nada que ver con la separación de Rodrigo de Paul y Camila Homs. “No me cargué ninguna familia”, aseguró.

En ese contexto, el cronista de LAM (América) Alejandro Castelo le fue a preguntar a Liliana Fontán, madre de la ex del campeón del mundo, qué pensaba de los dichos de la artista.”¡No me hagas calentar!”, lanzó la entrevistada mientras el periodista le mostraba las declaraciones de la autora de Carne y hueso.