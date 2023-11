El Polaco rompió el silencio sobre su relación con Barby Silenzi: "Estamos en una crisis muy grande"

En medio de rumores de separación entre El Polaco y Barby Silenzi , fue el músico quien este domingo confirmó el distanciamiento con su pareja y madre de su hija, Abril. Invitado al programa de Juana Viale, Almorzando con Juana, por El Trece, Ezequiel Cwirkaluk, tal el verdadero nombre del cantante, se sinceró sobre la situación amorosa que vive con la bailarina. “Vas a ser la primera persona a la que se lo digo”, avisó el Polaco cuando la conductora le preguntó por su relación con Barby.

“Estamos en una crisis grande, creo que es la más grande que tuvimos. No estamos separados porque en realidad nunca vivimos juntos, pero no nos estamos poniendo de acuerdo. Siempre vivimos separados, aunque compartimos a nuestra hija”, afirmó el cantante. “Tengo 36 años, y tengo 3 hijas de 3 mujeres diferentes. Toda mi vida fui papá, desde los 19 años”, contó sobre su vida. “Las madres de mis hijas son espectaculares, por algo aparecieron en mi vida”, sostuvo.

En cuanto a los problemas que habrían llevado a la separación de la pareja, El Polaco reflexionó: “También pasamos una pandemia con Barby, pasamos un montón de cosas. Recién nos estábamos poniendo de novios y nos encerraron un año. La pasamos bien pero estuvimos sin poder salir a ningún lado. La bebé nació en pandemia. No es que estábamos como ahora en crisis”. Luego, expresó el sentimiento que lo une a la mamá de su hija. “Yo la amo mucho y es una mujer excelente, como las demás mamás de mis nenas”, asintió.

Más adelante, el músico se refirió a su relación sentimental con Silvina Luna, en el 2017. “De Silvina tengo los mejores recuerdos. Ella también fue una mujer muy importante en mi vida. Nos conocimos en Córdoba, éramos compañeros de elenco. Yo aprendí un montón de cosas de ella”, expresó con palabras muy sentidas hacia la modelo que falleció en agosto pasado. “Era una chica hermosa, con una vida por delante, muy inteligente, amorosa, yo la quiero mucho”. Antes de concluir, contó que su vínculo con Silvina le había dejado una gran enseñanza. “Ella me enseñó el significado de la palabra conciencia. Silvina me llevaba nueve años y ella siempre me decía eso: 'cuando vos vayas creciendo te vas a dar cuenta de muchas cosas'.

Fuente: Teleshow