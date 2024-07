Escándalo con la ex esposa del abogado que relacionan con Cinthia Fernández: "Son dos sinvergüenzas que se rieron de mí"

Desde varias semanas Cinthia Fernández es relacionada con su abogado Roberto Castillo, quien está casado con Daniela Vera Fontana, una arquitecta, que prendió el ventilador en A la tarde y apuntó contra su marido y la panelista de LAM. En diálogo con Luis Ventura lanzó durísimas frases contra ambos y terminó confirmando el vínculo entre ellos.

“Hace tiempo que no veo sus publicaciones porque Cinthia me bloqueó. Nunca pude ver el famoso video del champagne en donde 'la señora' estaba en top en su casa. Muy prolijo de parte del abogado que manejaba el champagne”, aseguró, a través de una conversación por WhatsApp con el periodista que reprodujo en A la tarde.

“Hace un mes que terminamos. Nos separamos hace exactamente un mes. No puede mentir con eso Roberto Castillo, salvo de que tenga miedo de que lo haya visto antes”, aseveró la mujer, enojadísima. En ese momento Karina Mazzocco intervino. “Nadie se roba nada que no tiene cadena. Nadie se roba un marido. Eso, chicos, no existe. Debían estar en una situación en crisis y esta mujer no puede decir 'me robó mi marido'”, apuntó.

Ventura continuó. “Daniela Vera le preguntó si era verdad que salía con Cinthia Fernández y él le dijo que sí. ¡Se lo confirmó!”, aseguró el conductor de Secretos verdaderos, quien siguió reproduciendo las frases de indignación de Daniela. “'Son dos sinvergüenzas. Ese 25 de mayo estuvo en el acto del colegio de su hija, después de eso hubo una pequeña discusión de pareja y, sin justificativo, él decidió irse”, agregó, molesta.

“¿Por qué Cinthia me bloqueó en las redes sociales? Yo en ese momento era la mujer de su abogado. ¡Bastante chiquilina y cul... sucio! Hace tiempo que no veo sus publicaciones”, señaló, en mayúsculas para terminar cruzándose con Cora de Barbieri, quien tiene una relación cercana con la exesposa de Matías Defederico.

“Yo confiaba en mi marido. A parte él me había mirado a los ojos cuando empezaron los rumores con Cinthia y me dijo que ella no era su tipo de mujer. Ella necesita cámara para vivir y él aprovecha la cámara”, se despachó. “Cora, te quiero decir que desde hace tiempo se vienen riendo de mí a mis espaldas. La estoy pasando...”, afirmó la expareja del abogado penalista, enfurecida y angustiada.

“Una de las nenas me preguntó si esa mujer que estaba en la foto, por Cinthia, era la nueva novia de su papá. Lo que Daniela Vera espera es que el papá se haga cargo y lo cuente él a sus hijas”, sumó. Además, Ventura sumó otra información sobre el tiempo que la pareja habría comenzado su supuesto noviazgo. “Me están pasando información de su viaje a San Luis”, comenzó diciendo.

“Roberto Castillo se fue de viaje de trabajo a San Luis. Lo habría llevado Cinthia al aeropuerto. Roberto subió un video con una canción que, justo, era la misma canción que subió la propia Cinthia a TikTok. Roberto se lo confirmó a su primera exmujer, Verónica. El 25 de mayo se separan y ese día el doctor Castillo se fue de la casa en la que convivían con Daniela Vera. El problema es que su oficina estaba armada en la casa. Castillo se hizo el ofendido y después de una pelea muy pava resolvió irse”, agregó.

En un momento Cora y Ventura discutieron sobre el supuesto romance y el comienzo de otros noviazgos entre famosos. “Cuántas parejas estaban separadas cuando comenzaron otras relaciones. Acordate de Nicole Neumann con Fabián Cubero”, ejemplificó, pero el panelista fue lapidario con Cinthia. “¡No, no me pongas comparaciones! Porque también te digo que te fijes en lo que decía Cinthia Fernández sobre la China Suárez donde la hacía pelota por ser una 'rompefamilia'. ¡Fijate, andá y mirá el archivo de tu amiguita!”, estalló.

