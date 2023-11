Eva Bargiela y Facundo Moyano se mostraron juntos en medio de los rumores: Nos debíamos una charla

Hace un mes aproximadamente, Facundo Moyano confirmó su separación con Eva Bargiela con quien se había casado en 2021. Fue en una entrevista en el ciclo Verdad/Consecuencia, programa de TN conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard donde el político blanqueó públicamente que ya no estaba con la modelo y sus palabras causaron revuelo.

“Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, le preguntó Duffard al hijo de Hugo Moyano. Sin querer dar demasiados detalles, contestó: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”. A raíz de esto, la modelo que en ese momento participaba del ciclo que conduce Marcelo Tinelli salió a contar su versión y dijo que se enteró de su separación por los dichos de su pareja.

“Eva se enteró por televisión de que estaba separada de Facundo. Anoche se encontraba en la casa de Sofi (Jujuy) y le empezaron a llegar mensajes de sus amigas y familiares”, dijo en su momento Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe) y le dio el pie a la jujeña para que diera detalles ya que estaba en el piso. “Fue tremendo, estábamos comiendo porque teníamos cenita programada y de repente le empezaron a llegar mensajes de su familia preguntándole qué pasó, si estaba viendo la tele, cómo estaba...Y ella no entendía nada”, contó Jiménez.

Es que al día siguiente que Eva debutara en el Bailando 2023, Facundo anunció la separación de su mujer. Y ahora, para la sorpresa de muchos, también al día siguiente pero esta vez de quedar eliminada del certamen que conduce Marcelo Tinelli, volvieron a mostrarse juntos públicamente.

Fue este jueves cuando Socios del espectáculo, programa que conduce Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en las mañanas de El Trece, encontró a Eva Bargiela y Facundo Moyano a la salida del restaurante en el que cenaron en las últimas horas, y consiguieron la palabra de los protagonistas.

“Nos debíamos una charla y vinimos a comer, nada más. Está todo bien. Nos debíamos una charla y vinimos a charlar acá”, comenzó diciendo Eva en diálogo con el cronista del programa. Más allá de sus palabras, la actitud corporal de ambos y la buena onda que fluía con naturalidad invitaban a pensar en una posible reconciliación.

Solicitado por el periodista, Facundo Moyano aclaró con picardía: ”Quedamos adentro que la que hablaba era ella. Yo no puedo decir nada”, sostuvo a lo que Eva sumó: “Yo le dije 'vos no hables, hablo yo'. Hablo yo porque cuando habla este siempre la caga”, bromeó la modelo.

“Estábamos hablando de temas personales y bueno, son nuestros. Hablamos del divorcio”, agregó Facundo, quien finalmente hizo algunas declaraciones. “Ay no les creo. Huelo más a reconciliación, ¿estoy errado?”, indagó el periodista. “Lamentablemente, cuando estás en la boca del lobo todos opinan”, sostuvo Moyano. “Y por ahí esa fue una de las mayores diferencias, más allá de todas las cuestiones. No sé si ella está de acuerdo. Cuando estás en la boca del lobo todos opinan y ese es el tema”, agregó el dirigente.

“Yo no le doy bola cuando los demás opinan. La verdad se fijan en lo que hacés en las redes sociales, y para un mundo se ve que eso es importante. Para mí, la verdad que no. Siempre buscan que uno quede como el malo... Y yo quiero decir que es ella, ella es la mala”, sumó entre risas a lo que Bargiela concluyó mirando a cámara: “Sí, soy la mala de la película”. Así, entre complicidades y juegos de palabras, terminó la nota. Cómo sigue la historia es toda una incógnita.

