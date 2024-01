Eva Bargiela tuvo que elegir entre salvar a Facundo Moyano o a Nicole Neumann y fue letal

Eva Bargiela y Facundo Moyano tuvieron una separación muy escandalosa a mediados del año pasado, incluso la modelo contó que se enteró de su crisis de pareja cuando el político lo mencionó en televisión. Desde ese entonces, y si bien intentaron recomponer el vínculo, aún quedan asperezas en la relación y así lo demostró recientemente la exparticipante del Bailando 2023.

Durante una entrevista en Rumis, Juariu le presentó a Eva una situación hipotética en la que tenía el poder de salvar a dos personas en peligro. “Estás muy tranquila en una balsa, pero de repente escuchás que dos personas se ahogan. De un lado, Facundo Moyano, del otro, Nicole Neumann”, explicó la panelista.

“¿A quién salva Eva?”, lanzó con mucha intriga. Sorprendida por la pregunta, la modelo se rio y rápidamente exclamó: “¡A ninguno! ¡Que se salven entre ellos!”.

En el estudio, todos comenzaron a aplaudir la respuesta de Bargiela, felicitándola por su decisión. “Si ya se conocen, que se ayuden”, agregó con humor. “¿Entonces vos seguís en tu isla?”, quiso comprender Juariu. “Yo no escucho, ando muy mal del oído”, aclaró, dando a entender que no tendría intenciones de rescatar ni a Facundo Moyano ni a Nicole Neumann.

Cabe recordar que el dirigente político mantuvo un amorío con la jurado de Los 8 escalones durante una de sus crisis de pareja con Bargiela en 2017. Desde ese entonces, las modelos no mantienen una buena relación e incluso Eva aseguró que la bloqueó en Whatsapp.

El comentario generó la reacción de Pochi, de la cuenta Gossipeame, que compartió el video y consideró injusta la elección de la modelo. “Para mí Eva tendría que salvarlo a Moyano porque la 'vidurri' que llevó todos estos años fue en gran parte gracias a él. Con la nuestra, pero gracias a él... No jodamos”, opinó.

EVA BARGIELA ADMITIÓ QUE TUVO UN ROMANCE CON MANU URCERA Y EXPLICÓ POR QUÉ DECIDIÓ OCULTARLO

Eva Bargiela sorprendió al admitir que, tiempo atrás, tuvo un romance con Manu Urcera, el actual marido de Nicole Neumann. La modelo dio detalles de aquel affaire retro.

Después de que la top model anunciara su casamiento y comenzara con los preparativos de la boda, se conoció el rumor de que el piloto de carreras había sido pareja de la ex de Facundo Moyano. Los protagonistas negaron el trascendido, pero este lunes Eva puso fin al misterio.

En diálogo con Socios del Espectáculo, sostuvo: “Sí, pero aclaremos los tantos. Fue tiempo atrás, nada superpuesto. Cuando salió eso, yo me quería morir porque ellos se estaban por casar”. Consultada sobre aquella relación, evitó dar precisiones: “No sé dónde lo conocí. No me acuerdo”.

Fuente: Todo Noticias.