Fátima Florez dio detalles de cómo es su relación con la hermana y los padres de Javier Milei

Fátima Florez, la novia de Javier Milei, reveló cuál es la relación que mantiene con Karina, la hermana del presidente electo, y resaltó: “Es una mujer fabulosa con una inteligencia tremenda”.

La imitadora fue entrevistada por Socios del Espectáculo (eltrece) y habló sobre la secuencia que captaron las cámaras ayer, durante el discurso del presidente electo, cuando ella repetía lo que su pareja decía. En ese momento se vio una situación extraña: Karina la miró de reojo y ella dejó de hablar.

Esto generó polémica en las redes, que hablaban sobre una presunta mala relación entre las mujeres. Sin embargo, Fátima aclaró: “No es cierto para nada que me estaba burlando, todo lo contrario, quiere decir que yo estoy tan empapada que lo sé, es el discurso del prócer Benegas Lynch”.

“Me salió del alma porque cada vez que veo que lo dice también lo digo porque tenemos una conexión increíble. No tiene nada de malo, ni de burla, ni Kari se ofendió”, insistió.

Además, al ser consultada sobre quienes tildan a Milei de misógino, negó que esto sea así y alagó a su cuñada. “En una mentira, su equipo tiene muchísimas mujeres talentosas, una vice, su hermana, que es un mujer increíble, fabulosa con una inteligencia tremenda”, manifestó.

Por otra parte, dijo que ella seguirá trabajando, por lo que no le molestaría que cuando esté de gira sea Karina quien acompañe a Milei en sus funciones. “¿Cómo me va a molestar que lo acompañe la hermana? ¡Para nada! Yo voy a continuar con mi carrera y voy a acompañar a Javier también”, remarcó.

También desmintió tener una mala relación con su cuñada: “Se han dicho tantas cosas que realmente digo 'bueno, está bien, que digan, no voy a estar levantando un teléfono por eso'”.

Por otra parte, la actriz se refirió a cómo vivieron las elecciones los padres del libertario. “Siempre estuvieron presentes en los debates, en el Movistar Arena. Son personas encantadoras orgullosas de su hijo”, manifestó.

“Me enamoré de un hombre al que le toco ser el presidente de los argentinos”, dijo entre risas. Por otra parte, no confirmó si vivirá con él en la Quinta de Olivos: “Tanto no les puedo contar todavía”, expresó.

“Nunca imaginé esto, me sorprendió la vida, me atravesó el corazón. El amor te atraviesa, no tiene explicación y es hermoso”, agregó con relación a su noviazgo con el presidente electo y sumó: “Hace meses que estoy viviendo mil sensaciones, lindas, experiencias, aprendizajes, siempre manteniendo los pies sobre la tierra, manteniendo mi esencia y admirando a Javier que es una persona brillante”.

Fuente: TN