Fátima Florez y Javier Milei estuvieron juntos con Mirtha Legrand y contaron detalles de su relación

En la noche del sábado 7 de octubre Mirtha Legrand volvió a la televisión argentina. Después de muchos meses de arduas negociaciones finalmente Chiquita regresó a su tradicional programa que tantas satisfacciones le ha dado a lo largo de 55 años al aire de la pantalla chica.

Con invitados especiales como la humorista Fátima Florez y el candidato a Presidente de la Nación, Javier Milei, Mirtha presidió la mesa repleta de rosas rojas y rosadas. Apenas la voz de la locutora anunció los nombres de los comensales, la comediante le lanzó un beso con los labios a su flamante pareja. Esta fue la primera vez que se mostraron juntos en público y por eso fue uno de los momentos más esperados por la audiencia.

“Estoy invicto en el matrimonio” , reveló Javier Milei cuando la conductora le preguntó si se había casado alguna vez. Luego, contaron cómo se pusieron de novios. “Nos escribimos por Instagram la primera vez”, reveló Fátima ante la mirada atenta de su pareja. “Después todo fluyó naturalmente”. Enseguida Chiqui disparó: “Vos estabas con algunos problemas con tu separación”. Y ella entre risas respondió pícara: “No estaba en el mejor de mis momentos. Bueno, a veces las parejas se desgastan y eso pasó”.

Un rato después, la producción del ciclo pasó al aire uno de los instantes del programa del 22 de diciembre de 2022 cuando ambos se conocieron en la mesaza de Mirtha. Al volver al estudio, la humorista reflexionó: “Cuando veo el tape digo: '¿Cómo me tiré encima de Javier, qué me pasó?' mientras se los pudo ver con las manos entrelazadas por arriba de la mesa.

Más adelante, la pareja contó algunos detalles de su intimidad, como la canción “Flowers” de Miley Cyrus que es la favorita de ellos. “Para mí somos tal para cual, somos exóticos, ¿o no, Mirtha? Somos felices, nos hacemos bien el uno al otro. No convivimos pero pasamos muchas horas juntas dentro de lo posible”, destacó la imitadora mientras Mirtha asintió. “ Sí, son exóticos ustedes ”.

Acto seguido, Milei se animó a dedicarle un corazón con las manos a su novia, aunque aseguró que no sabía cómo hacerlo. Ella le mostró y los dos enfrentaron sus manos moviendo los dedos para formar los corazones. “Yo no suelo hacer ese tipo de corazoncitos pero si lo tendría que hacer se lo dedico a Fátima”, dijo. “ Somos muy explosivos , como adolescentes, nos saca esa parte de niño interior que nos encanta”, sonrió la comediante.

“¿Y vos la conocías a Fátima?”, le preguntó finalmente Mirtha a Javier. “Es una mujer brillante, es rápida, tiene un humor fabuloso. Le voy a contar una intimidad: cuando estamos juntos a veces recibimos llamados de teléfono para dar notas y por una cuestión de respeto nos vamos a otra parte de la casa a dar la nota. Y de repente aparece “Cristina”, aparece “Usted, Mirtha”, confesó con humor.

“Fue una bomba este romance”, aseguró la conductora. “Lo dijo Marina Calabró un lunes feriado y muchos se preguntaban si era fake, hasta que nos consultaron y dijimos que sí, porque no teníamos nada que ocultar. Yo estaba separada desde el 3 de febrero, el día de mi cumpleaños”, confesó la actriz. “El día de la batalla de San Lorenzo”, acotó el político.

Luego, la pareja contó que Milei ya conoce a la madre de su novia. “Mi mamá está muy contenta con él, ya hablaron por teléfono”. “Martita es lo más”, agregó el líder de La Libertad Avanza. “Y pensá que vas a volver a Olivos, vas a estar a cien metros ahora”, le dijo entre risas el candidato a Fátima, ya que ella es oriunda de esa localidad de zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde está la residencia presidencial. “¿Te gustaría ser papá?”, le consultó Chiquita. “No lo sé, esa es una decisión que se toma de a dos”, respondió contundente.

Finalmente, el político aclaró el hecho que ocurrió cuando fue a buscar a su pareja al Bailando 2023, y no se bajó del vehículo que estaba en el estacionamiento. “Yo estaba yendo a buscar a mi novia el día que Fátima estaba con Tinelli. No puedo estar invadiendo el espacio de ella, no corresponde. Lo saludé a Marcelo, no es que fui grosero”, se excusó Milei.

Fuente: Teleshow