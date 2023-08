Fátima Florez sobre su relación con Milei: "No queremos que piensen que es una construcción política"

La noticia sobre el sorpresivo romance entre Fátima Florez y Javier Milei sacudió al mundo del espectáculo y la política en la tarde del lunes. Luego de que Marina Calabró diera la primicia del noviazgo en Lanata sin filtro, por radio Mitre, la humorista se la confirmó a Teleshow. “Estamos muy bien, pero por el momento prefiero no hablar mucho. Es muy reciente”, dijo contundente. Sin embargo, a medida fueron pasando las horas, algunas voces se fueron alzando para dudar de esta relación y especular con una posible movida de prensa para favorecer al candidato a Presidente de la Nación por La Libertad Avanza.

Frente a esta situación, Ángel de Brito dialogó con la imitadora y reveló los pormenores que ésta le brindó sobre su vínculo con el economista en LAM. “Le pregunté a Fátima detalles sobre esta relación. Me dijo que su vuelta pública va a ser en el micro estadio de Lanús el 22 de septiembre, ya que estoy le paso el chivo porque es la primera mujer que hace un micro estadio como humorista. Después se va a La Pampa, a Miami, a Santa Fe a hacer varios de sus shows”, comenzó diciendo el conductor.

Y siguió en referencia directa a Milei: “Le contó que el viernes, antes de las elecciones, estuvieron juntos y pernoctaron. Después, él se fue para el bunker y todo lo que ya se contó varias veces. Y me dijo que antes de despedirse, estuvieron media hora abrazados. Él es tántrico todo el tiempo. '¿Cómo media hora abrazados?' 'Sí, media hora'. '¿Pero media hora cómo?', le pregunté. Y me dijo: 'Como una sopapa'. No sé dónde pegaba la sopapa...Me dice: 'No nos podemos soltar'”.

Lo cierto es que la humorista también hizo alusión a los comentarios que, sabía, iban a empezar a circular desde el momento en que se hiciera pública la relación. En ese sentido, le confesó su mayor temor a de Brito. “Lo último que queremos es que se piense que es una construcción política”, le dijo. Sin embargo, el periodista le confirmó que eso era lo que iba a pasar, teniendo en cuenta el momento en que se había dado a conocer el noviazgo.

“Yo no tengo nada que ver con esto (la política) ni me interesa”, le aseguró Fátima a de Brito. Y, aunque todos en el piso coincidieron que a ella esto no le suma sino que hasta incluso la puede perjudicar en su carrera su relación con el economista, el conductor explicó: “Están todos diciendo que acá hay plata de por medio, que lo hacen para la campaña, que por eso justo lo dicen ahora”.

Según explicó Calabró en su columna de radio, el romance de Fátima con Milei habría comenzado hace 45 días, previo a su viaje a los Estados Unidos. En el entorno de la artista aseguran que el economista, que había conseguido su número de celular porque había quedado en ir a verla a su show, le escribía a diario desde que se conocieron en La noche de Mirtha, a principios de diciembre. Pero que ella recién se habría dejado seducir por él luego de darse cuenta que su historia con Norberto Marcos ya era parte del pasado.

Por lo que se sabe, aunque hasta el momento nadie los había visto juntos, Fátima blanqueó su nueva relación el domingo a la noche, durante una cena con amigos. Y fue en ese mismo momento que la noticia llegó a oídos de su ex, quien se mostró devastado y tomó la decisión de encerrarse en su domicilio de Belgrano para no ser interceptado por los periodistas.

