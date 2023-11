Fede Bal confirmó que está de novio: quién es la mujer que lo enamoró

Este viernes Federico Bal confirmó en LAM que está nuevamente en pareja , a nueve meses de la escandalosa separación con Sofía Aldrey y sin haberse mostrado con nadie durante todo este tiempo.

Fue en el programa que conduce Ángel de Brito por América donde lo estaban vinculando con una modelo e influencer. Al ver la noticia, el actor se comunicó con el ciclo de espectáculos y a través de un mensaje de WhatsApp aclaró: “Nada que ver”.

Como no le creían y las especulaciones continuaron, él no tuvo más opción de contar que está de novio y reveló quién es la joven en cuestión que lo enamoró. Es que durante LAM y al ver una imagen que Federico tenía en su celular besándose con una chica, todos llegaron a la conclusión de que se trataba de la modelo Carla Romanini.

Aunque a raíz de esto, Bal le quiso poner fin a las especulaciones y les aclaró cómo está hoy su vida sentimental. “Te quiero contar que estoy de novio. Mi novia es Flor Díaz”, afirmó el actor también a través de un mensaje de WhatsApp y ya con ganas de contarlo. Además confirmó que la mujer que se ve en su fondo de pantalla besándose con él es ella.

Pero ¿quién es Flor Díaz? Ella es bailarina, trabajó en la pista de ShowMatch y hace unos años estuvo de novia de Martín Salwe. Este vínculo con el locutor se formó en el 2020 al aire del Cantando donde él trabajaba en reemplazo de Marcela Feudale y ella era parte del staff.

Flor Díaz y Fede Bal

“No quiero que me vinculen con gente que nada que ver”, concluyó Fede Bal pidiendo que no se especule más con el tema ya que ahora sí está saliendo con alguien.

Cabe destacar que de los motivos principales que llevaron a Bal y a Sofía a separarse fue que la joven había descubierto una serie de infidelidades. Y no era la primera vez que el actor se veía involucrado en una situación de esta índole. El tema incluso llegó a apodarse Lavarropasgate en redes sociales, ya que ella había detectado lo sucedido a través de la activación de un lavarropas en horas de la madrugada.

FEDE BAL CONTÓ CÓMO TRATÓ SU ADICCIÓN AL SEXO LUEGO DE LA ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE SOFÍA ALDREY

En ese sentido, hace unas semanas con los ecos mediáticos cada vez más lejanos, el actor dio detalles de cómo lo afectó en su día a día, al punto que se trató con un profesional. Y también hizo pública la charla que tuvo con su ex pareja, con pedido de perdón incluido, y una dedicatoria con retrospectiva: “Fue la mujer que más me cuidó”.

Luego de la ruptura con Sofía, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal se trató con un psiquiatra y llevó adelante una terapia particular. Incluso, había optado por trabajar un tiempo en el exterior para alejarse del ambiente y reducir su exposición pública. Y en diálogo con Intrusos, confesó algunas conclusiones que sacó tras meses de tratamiento y con la ayuda de un profesional. “La adrenalina es algo de lo que este último tiempo, o estos últimos 34 años de mi vida, lo tuve muy cerca. Pero es muy feo normalizar que el sexo o los vínculos no van de la mano si no es con adrenalina. Es triste”, admitió el ex Masterchef Celebrity.

A raíz de esta situación Fede contó que se le acercaron muchas personas a tratar de ayudarlo y hasta le contaron que existen diferentes maneras de llevar las relaciones. Y resaltó qué aprendió de sí mismo luego de la terapia y cómo intenta lidiar con ello: “Yo con mi psicólogo aprendí y estoy aprendiendo que tengo una necesidad de estímulos muy grandes, que muchas veces las parejas que tengo no la cumplen. No por ellas. No es la necesidad de hacer el amor todos los días, a la mañana, a la noche, a la tarde. Hay una cosa también de estímulo, de necesito que me llegue una fotito, una cosita de mi novia”.

En está línea, también contó que no se trata de una cuestión vinculada únicamente al hecho sexual: “Tal vez hoy no hacemos el amor y tal vez en esta semana no lo hacemos. Está todo bien, pero yo necesito saber que te gustó, si pensás en mí, qué te pasa. Soy muy hijo único”.

Fuente: Infobae.