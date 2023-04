Federico Bal reaccionó a un posteo sobre la falta de deseo sexual y en las redes lo fulminaron: "Caradura"

Fede Bal recibió todo tipo de comentarios en las redes sociales tras reaccionar a un posteo sobre la falta de deseo sexual. A los usuarios les llamó la atención su “me gusta” a esa información extraída de un estudio médico, ya que hace algunas semanas protagonizó unos chats sexuales que involucraron a distintas famosas y también se hicieron púbicas algunas de sus infidelidades a Sofía Aldrey.

En esta oportunidad fue el periodista Juan Etchegoyen quien captó el interés del presentador por un posteo de Clarín en su perfil de Instagram. La temática planteada tenía como título: “La falta de deseo sexual en los hombres está relacionado con un desequilibrio químico” y entre las 9 mil personas que interactuaron con la publicación estaba el hijo de Carmen Barbieri.

Muy picante, el conductor de Radio Mitre comentó al respecto: “No me digan que no es espectacular esto”, y luego remató “O sea, Fede, el mismo que confesó tener un problema con el tema infidelidad, le da like a esta publicación. Es de locos, ¿a dónde estaría la falta de deseo en él?”, cuestionó Etchegoyen.

Las redes también reaccionaron en consecuencia. Algunos cibernautas opinaron que era “el colmo” y mucho “caradurismo” por parte de Fede Bal, al considerar que, precisamente, este tema médico no fue precisamente el que dinamitó su relación de larga data con Sofía Aldrey.

Se conocieron las advertencias que Sofía Aldrey recibió sobre Fede Bal: “Dos mundos opuestos”

Sofía Aldrey descubrió que Fede Bal le era infiel y le declaró la guerra. Encontró todas las pruebas en la computadora que compartían en la casa de Ingeniero Maschwitz y no dudó en sacar capturas y enviárselas a diferentes panelistas, como Yanina Latorre, que no dudó en contar todo el escándalo al aire de LAM (América).

En las últimas horas, el periodista Baby Etchecopar expuso que la familia Aldrey -de la cual es muy amigo- pasó cuatro años advirtiéndole a la joven sobre el escandaloso prontuario amoroso del actor. “Ellos están muy mal. Es un apellido conocido, están enojados. No conozco gente que tenga perfil más bajo y sean más correctos que los Aldrey. La mamá es abogada y el papá empresario. Hasta la casa parece de clase media. Les da vergüenza hablar del tema”, sostuvo ante el ciclo de Ángel De Brito.

En el tramo final de la nota, aclaró que él también encaró a Sofía para que se avivara de las jugadas sucias del hijo de Carmen Barbieri. “Le decían 'la novia de Fede Bal' y ella no es un botín de guerra. Llegaba Navidad y Año Nuevo, venía a pasarla con nosotros, y le preguntaba cuándo venía Fede Bal y me decía 'hoy no puede porque...'. '¿No te das cuenta de que sos una pelo...?', le respondía. No sé dónde conoció Sofía a este pibe. Son dos mundos opuestos”, concluyó indignado.

Fuente: TN