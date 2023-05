Filtraron el audio que envió Juan Darthés tras recibir la absolución por la denuncia de Thelma Fardin

Luego de su absolución por el caso Thelma Fardin, Juan Darthés tuvo una conversación con María Rosa Fugazot, quien celebró el fallo a favor del actor por parte de la justicia brasileña. En conversación con el periodista Juan Etchegoyen, la veterana de la actuación reveló qué le dijo el también cantante apenas tuvo oportunidad de contactarse con él.

“Yo me enteré porque la esposa de Juan y él me mandaron un mensaje diciéndome que había salido eso, me alegré por ellos, es muy feo seguir revolviendo y no soy quién para juzgar, si lo apoyé es porque trabajé muchísimo con él y porque lo conocí de muy jovencito y nunca vi ninguna actitud desagradable de su parte”, aseguró María al periodista. “A Juan lo noté como es él, tranqui, me dijo ´gracias por el cariño´”, comentó la artista.

En su opinión, Fugazot consideró “espantoso” que se opine con tanta ligereza sobre la culpabilidad de una persona sin pruebas. De hecho, resintió que muchos la consideren una “defensora de culpables”. “Me han escrito hace poco diciéndome que yo defiendo culpables y es una cabronada eso, yo a Jey Mammon no lo defendí, no me atrevo a decir nada”, expuso muy filosa.

Para cerrar, la comediante no dudó en plantear el alto costo que tuvo para Darthés al enfrentarse a la denuncia realizada por Fardin: “Esto lo destruyó y le hizo mucho daño, la parte anímica lo golpeó mucho, yo no creo que vuelva a la Argentina, no sé, es una cuestión de lo que él piense y que su familia quiera, no deja de ser una mancha muy grande y muy triste que cargas, él decidirá lo que le parezca mejor”.

“La vida es muy corta y las leyes muy raras”: el mensaje de Calu Rivero tras la absolución de Juan Darthés

Después de que la Justicia brasileña absolviera a Juan Darthés de la causa que se inició a partir de la denuncia por abuso sexual que le realizó Thelma Fardin, miles de personas se solidarizaron con la actriz y remarcaron que creen en su palabra. Una de las figuras que no tardó en manifestarse a su favor fue Calu Rivero, quien había denunciado que sufrió un acoso por parte del actor en 2012 cuando grabaron la ficción Dulce Amor (Telefe).

“La justicia está en nuestra felicidad. En nuestra integridad, en aprender y avanzar. La vida es muy corta y las leyes muy raras. Hecha la ley, hecha la trampa... Hoy puedo comprender en el cuerpo el sentido de esta frase”, expuso 'Dignity' en sus redes sociales junto a una foto en la que aparece junto a su hijo Tao y el hashtag “absuelto no inocente”.

Además, también se expresó a través de sus historias de Instagram. En una de las publicaciones que compartió se puede escuchar al periodista Gustavo Grabia, quien detectó algunas contradicciones en el veredicto de los magistrados. “De las 54 páginas del fallo, 50 cuentan que Thelma tiene razón en todo. Y no es que dice 'eso no sucedió', solo que le deja alguna duda”, señaló el comunicador.

Fuente: TN