Flor Vigna contó cómo fue su separación con Luciano Castro: "Estábamos en etapas diferentes"

Flor Vigna dialogó con LAM (América TV), y brindó detalles sobre cómo fue su ruptura con Luciano Castro y también contó en que etapa se encuentra. Asimismo, afirmó que desde los 19 años está de novia y quiere aprovechar su etapa de soltería para reencontrase con ella misma.

¿Qué dijo Flor Vigna sobre Luciano Castro?

Cuando el movilero le preguntó por qué tardó tanto en contar sobre su separación, Vigna afirmó: “¿Cómo no me va a costar? Me sigue costando un poco, pero sé que es lo mejor”,. Luego, finalizó diciendo que espera lo mejor para Luciano.

“Cuando uno se separa y más de alguien que querés mucho, está bueno ir a hacer el duelo y protegerte un poco”, explicó, haciendo referencia a su viaje a Bariloche para hacer su nuevo álbum.

Con respecto a la causa de su separación, señaló: “Como que hay a veces que amar es soltar también, y en nuestro caso nos llevamos unos años de diferencia, estábamos en etapas diferentes, entonces como que entendimos que lo mejor era entender que hoy no”.

Tras señalar que su separación solo fue por amor y que era lo mejor, aclaró que “ahora estaría sola un tiempo, y que aprendería a estarlo” ya que desde los 19 años que está de pareja en pareja y entendió que ahora necesita estar sola.

“Creo que los dos vivimos una historia de amor muy fuerte. Entonces es como que no es tan fácil desprenderse y ya, pero sí entender que la decisión fue mutua. Primero uno traía a colación la separación, lo hablábamos, y después decíamos 'Bueno, sigamos', y después el otro decía 'Che, ¿te parece que no sigamos? ¿Hay amor?'”, finalizó Flor Vigna sobre su separación de Luciano Castro.