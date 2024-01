Flor Vigna recordó el mal momento que vivió con Nicolás Cabré: "Si hablo me quedo sin trabajo"

Flor Vigna continúa con su participación como Jurado del Bailando 2023, mientras que sigue abocada a su carrera musical y luego de tener un enfrentamiento en la pista con Noelia Marzol se refirió a los hechos.

La cantante estuvo como invitada a Intrusos y allí contestó todas la preguntas del panel y se refirió al cruce con Marzol cuando a fin de promocionar su nuevo tema "Picaflor" le dijo a la bailarina que en el pasado ambas compartieron "Picaflores", haciendo referencia a Nico Occhiato.

No obstante desmintió haber tenido un romance con Nicolás Cabré y sobre eso explicó: "Nunca salí con Cabré y nunca en la vida saldría con él. Lo pasé muy mal”, comenzó diciendo.

“Imaginate que yo estudio teatro desde los 11 años, me costó mucho conseguir mis oportunidades y el primer protagónico en el que confían en mí me toca un compañero que te hace todas. Que si no le das bola, te hace todas. Fue re feo y yo no dije nada porque tenía miedo”, advirtió.

Mientras que reconoció que no puede hablar del tema por miedo a quedarse sin trabajo: “Siento que todavía me falta más recorrido para poder decir cosas del espectáculo sin que no me dejen de llamar. A veces de figuras poderosas decís 'me pasó esto y esto' y te dejan de llamar”, aseguró.

“Yo no hablé y salió el elenco a defenderme. Yo siempre vi Polka de toda la vida y lo admiraba a él. Me pareció que no era un mal compañero, me pareció todo feo. Como artista y como todo”, señaló.

Para cerrar puntualizó: “Con Laurita, nada. Tiene más que ver con un delirio de él y como provoca a sus novias para crearles algo en la cabeza mintiéndoles. Él salía desde la cobardía a decir 'es un tema de mujeres, arréglense entre mujeres'” remarcó.

