Flor Vigna sobre su nuevo tema tras contar que le fueron infiel: "Me encanta el empoderamiento femenino"

Flor Vigna dio detalles del lanzamiento de su nuevo tema, Lotería, tras revelar que sufrió una infidelidad en su adolescencia. Según confesó, la tercera en discordia fue una amiga.

“Cuando tenía 18 años mi ex me cagó con una amiga. Estaba muy depresiva y lo único que me salvó fue obsesionarme con mi sueño”, contó la cantante en sus redes sociales.

En el mano a mano con este portal, la artista expresó: “Creo que es el mejor tema que hicimos hasta ahora y creo que va a funcionar muy bien, la gente está muy expectante y yo estoy muy contenta”.

FLOR VIGNA SE REFIRIÓ AL HIT DE SHAKIRA Y BIZARRAP CONTRA PIQUÉ

Además, hizo referencia a la última canción de Shakira con Bizarrap, Music Session #53, el mismo que utilizó para promocionar su lanzamiento en Instagram: “Me encanta el tema de Shakira, obvio”.

“Este tema lo escribí hace bastante, me encanta el empoderamiento de la mujer en todas sus formas”, cerró Flor, comprometida con su crecimiento artístico.