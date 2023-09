Germán Martitegui habló tras el robo en su casa: "Esta persona cuidaba a mis chicos"

El chef Germán Martitegui , una de las estrellas de Masterchef, sufrió un robo de dinero en su casa de la zona norte del Conurbano bonaerense en abril último, aunque la información trascendió en las últimas horas, luego de confirmarse que detuvieron a una exempleada tras la denuncia que se presentara anteriormente.

En las primeras horas del miércoles se reveló la situación desagradable que involucra al reconocido chef. Según se informó, una empleada de su hogar, identificada como Lidia Isidra Figueredo, de 41 años y originaria de Paraguay, fue señalada como la principal sospechosa de sustraer una suma de 500.000 dólares de una caja fuerte ubicada en la residencia del barrio de Martínez. De acuerdo con lo reportado por fuentes judiciales y de seguridad, aunque el incidente tuvo lugar en abril, la detención de Figueredo se efectuó el lunes. Tras ser interrogada por el presunto delito de hurto agravado, se le concedió la excarcelación.

Según la reconstrucción que realizó la Justicia, Martitegui hizo un viaje a Estados Unidos del 13 al 17 de abril. Fue recién algunos días después de su retorno que notó el faltante de 500 mil dólares en su caja fuerte. El cocinero no hizo la denuncia de inmediato, sino que intentó indagar entre sus empleados sin éxito. La caja fuerte no estaba forzada, por lo que el ladrón usó la llave. “Tiene varias personas que lo asisten pero lo curioso es que si él no está en la casa los empleados tampoco, por lo tanto quien robó ingresó a la vivienda sin el permiso de Martitegui”, explica un investigador.

Pocas horas después de que la noticia se difundiera, la víctima decidió hablar al respecto. En una entrevista con Rodolfo Barili y Cristina Pérez para Telefe Noticias, el chef detalló las obligaciones de Figueredo en su hogar: “Esta persona cuidaba de mis chicos cuatro horas por día, todos los días, Y todo lo que pasó, pasó muy cerca de mis cuarto y del de los chicos, así que imaginate lo que es para alguien esa violación de la intimidad”.

Martitegui expresó su sorpresa y desazón tras lo que consideró una grave invasión a su privacidad: “Que ahora una de las sospechosas sea alguien que estuvo con mis chicos tanto tiempo, y que yo nunca sospeché de ella, nunca sospeché de nadie. Imaginate que yo no voy a dejar entrar a mi casa a alguien del cual tengo sospechas. No lo haría nunca”. En este contexto, el chef describió el incidente como “un carísimo aprendizaje de lo que uno pone en riesgo. Supongo que se identificarán muchas madres y padres que tienen que dejar a sus hijos al cuidado de alguien porque se van a trabajar. Pero es muy difícil depositar esa confianza porque estás depositando lo más sagrado que tenés, que son tus hijos”, reflexionó.

En relación con la investigación en curso, aclaró que ni él ni nadie de su círculo cercano señaló directamente a Figueredo como culpable: “Esta persona es parte de la investigación que está haciendo la policía, yo no la acusé. Todavía no es culpable porque nadie dijo que lo era. Había 6 o 7 personas involucradas que estuvieron en mi casa en esos cinco días que viajé. Tengamos cuidado porque hay nombres de gente y familias en el medio”, advirtió.

El chef también mencionó que el dinero fue sustraído de una caja fuerte que tenía en su hogar. Según fuentes policiales, un detalle llamativo para la Justicia fue que nadie de sus empleados sabía donde estaba la llave de la caja fuerte, que la víctima escondía entre sus ropas en su vestidor. En tanto, consultado sobre las cámaras de seguridad ubicadas en su domicilio, éstas poseen un sistema de borrado de cinta cada 15 días, lo que complicó la revisión de las imágenes ya que no se conservaban registros de la fecha en cuestión.

Al concluir la entrevista, describió la jornada del miércoles como un día sumamente difícil, ya que revivió la angustia del robo y enfrentó la exposición pública de su vida privada. Al ser consultado sobre la posibilidad de recuperar el dinero robado, indicó que, según los investigadores, la cantidad es lo suficientemente significativa como para ser detectada si se gasta, y cualquier transacción quedaría registrada.

