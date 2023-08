Habló la mamá de Mariano Caprarola: "Fuimos a buscar sus cenizas y estpa conmigo al lado"

La muerte de Mariano Caprarola no solo impactó en el mundo del espectáculo y la moda, sino que fue un golpe fuerte para su mamá Fady.

"Él era muy sociable. Íbamos caminando por cualquier lado y todo el mundo le pedía fotos", comienza recordando con mucha emoción Fady. Aunque por momentos le tiembla la voz, a sus 92 años la mujer habla del menor de sus cuatro hijos con mucha entereza. Claro que todo lo que sea hablar en pasado sobre el asesor de moda y panelista de La jaula de la moda (Ciudad Magazine) duele y cuesta.

El productor murió el pasado 17 de agosto tras descompensarse luego de realizarse un tratamiento renal, algo que lamentablemente era más que habitual en su vida debido a la calcemia que padecía. Una de las consecuencias de las inyecciones con metacrilato con las que lo intervino el falso cirujano Aníbal Lotocki durante su juventud.

Hace dos meses, Mariano había reflexionado sobre este asunto en una entrevista que brindó al programa Socios del espectáculo (eltrece): “En ese momento era joven e hice algo estúpido, por no pensar las consecuencias, pero nunca pensás que un amigo te va a traicionar como me traicionó, que te va a inyectar muerte”.

El altar en memoria de Mariano, al lado de sus virgencitas

En este difícil momento y en pleno duelo, Fady se apoya en su familiares y en sus amigas. "Tengo 8 nietos y 4 bisnietos. Van a venir seguido a comer asado para estar juntos y acompañarnos. Eso vamos a lograr: tener a la familia reunida", asegura en diálogo con GENTE.

"A Mariano lo tengo acá. Fuimos a buscar las cenizas y está conmigo al lado de sus 'chicas'. Él tiene, o tenía, tres estatuillas de vírgenes. Cuando se iba a trabajar o volvía a su casa les decía: 'Hola, chicas'. Entonces pensé que era el lugar más indicado para poner la urna. Creo que era lo más lógico que estuviera con 'las chicas', ¿no?", dice con dulzura la mamá de Caprarola.

Caprarola estaba siempre pendiente de su mamá. Ambos se llamaban todos los días y se veían casi a diario. "La preocupación de Mariano era que yo no dejara de atenderme. Él siempre me preguntaba cómo estaba y si me dolía algo. Estaba muy pendiente de mí y de mi salud. Tenía una desesperación por tener una mamá de tantos años y pensar que me podía pasar algo", explica Fady sobre la atención que solía recibir por parte de su incondicional hijo.

"En una de mis casas teníamos cámaras, entonces él espiaba si yo ya me había acostado o qué estaba haciendo. Creo que Dios dispuso esto para evitar que yo me vaya antes que él y que Mariano no sufriera mucho. Él me decía: 'El día que no estés, me voy atrás tuyo'. Me hacía mal, pero me lo decía siempre", señala con pesar.

El recuerdo del último cumpleaños de Mariano

"El 12 de agosto fue el cumpleaños de mi hijo. El 13 es el de mi nieta y el 14 era el de mi marido. Alejandro, mi hijo mayor, cumplía el 4 de agosto. Todos el mismo mes. Perdí al mayor y al menor. Pasó en diferentes años, pero es lo que me tocó", recuerda Fady con pena pero con una fortaleza envidiable. El hermano mayor de Mariano murió en el año 2017 luego de atravesar una larga lucha contra el cáncer.

La mujer asegura que a su hijo no le gustaba mucho festejar sus cumpleaños desde que murió su papá. De todos modos, siempre realizaban un encuentro entre ellos y sus amigos más cercanos.

Fady se llena de satisfacción al hablar de su hijo y del cariño que generaba: "El día de su cumpleaños fuimos al mediodía a una parrilla a la que íbamos siempre. Cuando nos íbamos el dueño nos invitó la comida. Rápidamente los que estaban en las otras mesas lo vieron y se empezaron a sacar fotos con él. Sinceramente me da orgullo".

La noche del sábado 12 de agosto, Fady y el productor de moda cenaron en un restaurante con amigos de él. Sobre este encuentro, ella recuerda con alegría: "La última cena con Mariano fue muy linda. Los motivos son sencillos: él es fanático de los animales y en la mesa de al lado había una pareja con un perro bulldog inglés. Mi hijo se tiró al piso y jugaba como si fuera su mascota. Lo pasamos bárbaro".

Cómo se sentía Mariano Caprarola en los últimos meses

"A él le gustaba mucho su trabajo, aunque le hubiera gustado tener más", contesta con sinceridad al pensar sobre qué deseos tenía su hijo en los últimos años. De todos modos, el foco del productor estaba puesto en su bienestar físico.

Sobre el estado médico de su hijo, confiesa: "El quería solucionar los problemas de salud que tenía por lo que le había hecho este señor... También estaba muy preocupado por el estado de Salud de Silvina Luna. Él la quería mucho y le afectaba un montón la situación de ella. Él sufría muchas molestias físicas, pero Mariano jamás quiso tomar acciones legales".

Mariano Caprarola y su mamá compartían la misma pasión

Madre e hijo compartían muchísimos momentos juntos. Vacaciones, salidas nocturnas, cenas y paseos culturales. En las redes sociales del asesor de moda se pueden ver las postales de su cálida cotidianidad y cómo Fady era parte de todos los aspectos de su vida.

"Me llevaba mucho a ver obras de teatro, nos encantaba compartir ese plan. La última que vimos juntos fue Tootsie, con Nico Vázquez . Fue muy buena obra. Semanas atrás habíamos ido a ver Matilda, el musical. También íbamos mucho a cenar al local de un amigo de él que hace sushi. Él siempre me decía: 'Mamá, quiero que salgamos. No quiero que estés siempre metida adentro de la casa'. Él me insistía mucho en eso", recuerda con alegría la mamá de Caprarola sobre los entrañables momentos que compartían.

