Habló Yuyito González tras mostrarse en el Teatro Colón con Javier Milei

Tras la invitación del presidente Javier Milei a la actriz y conductora Amalia “Yuyito” González a ver la ópera Carmen este martes en el Teatro Colón, la exvedette habló sobre el primer mandatario y lo caracterizó como un hombre “inteligente, interesante y extravagante”.

“No podría definirla hoy”, aseguró sobre su relación con Milei, mientras que detalló que esta fue la primera invitación que recibió de su parte y que no tendría problema en aceptar una segunda salida. “Es un hombre distinto a todos”, consideró.

Además, la artista dio detalles sobre cómo se dio su llegada al teatro porteño y dijo que estar en el palco presidencial fue una “ocasión especial”. “[Cruzamos] algún que otro mensaje, hasta la invitación de ayer. Me invitó a ir a la ópera con un llamado personal y le dije que sí enseguida. Me pareció un plan lindo porque ya habíamos tenido contacto cuando fui al Luna Park para la presentación (del libro de Milei)”, agregó en diálogo con el programa Mañanísima.

Y marcó: “Fui por mi lado y entré por una puerta que no era la principal. Era lo correcto: yo fui por mi lado y me fui por mi lado, acompañada por otras personas de mi confianza. Yo no hubiese tenido problema en entrar por la puerta principal”.

El mandatario y la conductora se habían conocido cuando Milei aún era candidato a jefe de Estado en noviembre del año pasado, en una entrevista en el programa “Empezar el día” que González conduce en Ciudad Magazine. “Lo halagué bastante cuando vino a mi programa, me parece que se puso un poco colorado. Fue simpático, nada extraño ni fuera de lugar, y se sintió cómodo”, expresó en diálogo con TN sobre ese primer encuentro y subrayó: “Esa reunión provocó mucha alegría, éramos personas que no nos conocíamos y surgió mucha cercanía de gente que no se conoce, fue algo raro. Todo transcurrió con mucha simpatía, y eso no pasa desapercibido”.

Mientras que destacó el “cambio muy importante” que está realizando la gestión mileísta y que el Presidente “dijo que iba a hacer”, la artista contó cuáles son los puntos a los que les da mayor importancia a la hora de encarar una relación. “Sólo química y ya, por supuesto que no. Me interesa conocer a la persona, cómo piensa, qué valores tiene, la parte espiritual es muy importante. Mi pregunta es si este hombre me acerca a Dios o me aleja de Dios, porque ese es mi valor máximo, de ahí para abajo”, dijo.

“Para llegar al romance tiene que haber previas, ir a un lugar privada y poder hablar”, expresó, mientras que aseguró que le gustan temas relacionados a la economía y el dinero, que podría compartir con el Presidente.

Finalmente, “Yuyito” se refirió a su relación con Karina, la hermana de Milei y con quien el mandatario tiene una relación muy cercana. “No tuve oportunidad de tener mucho contacto salvo en el Luna Park, en donde me pareció muy agradable. Tuve más contacto con [Sandra] Pettovello porque esa vez fui con ella y estuvimos un rato. Me hubiera gustado mucho que esté Karina”, lamentó.

Fuente: La Nación