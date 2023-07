Hace 38 años se estrenaba "Volver al Futuro": cómo está hoy el elenco del clásico de Hollywood

La franquicia de Volver al Futuro marcó a toda una generación de jóvenes, que acabaron transformando las películas en un clásico del cine. El primer filme dirigido por Robert Zemeckis se estrenó hace 38 años y, en 2022, gran parte del elenco que le dio vida a los personajes se reunió en un evento especial e hizo delirar a todos los fanáticos de la saga: algunos de los protagonistas siguen vinculados al séptimo arte y otros debieron dar un paso al costado.

El filme -producido por Steven Spielberg- que le dio origen al furor popular vio la luz el 4 de julio de 1985 y su temática futurista cautivó de inmediato: Marty McFly, un adolescente rebelde, viaja al pasado de manera accidental y aparece repentinamente en la línea de tiempo en la que sus padres se conocieron.

En ese contexto, el joven busca la ayuda de Emmett Brown, un científico poco ortodoxo, para ayudarlo a regresar al presente y asegurar su propia existencia. El episodio 2 de Volver al Futuro se estrenó en 1989, que muestra cómo los protagonistas viajan 30 años al futuro, a 2015. Y la tercera y última parte, de 1990, cierra la historia con un viaje al lejano oeste, del siglo XIX.

Hace 38 años se estrenaba "Volver al Futuro": qué es de la vida de Michael Fox

Michael Andrew Fox, que realizó el papel del estudiante involucrado en la encrucijada, vio afectada la continuidad de su carrera artística porque a fines de los '90, confirmó que había sido diagnosticado con la enfermedad de Párkinson y que la patología neurodegenerativa le impediría, más pronto que tarde, ejercer su vocación. Sin embargo, aquello no le impidió poner la voz en diversos proyectos tales como Stuart Little.

Las últimas ocasiones en las que el intérprete realizó algunas participaciones en tiras fueron Designated Survivor, en 2018 con Kiefer Sutherland; y See you Yesterday, en 2019 en la que interpretó a un profesor de ciencias. Recientemente, el canadiense estuvo al borde de caerse del escenario durante una presentación y hasta se animó a contar el momento que atraviesa en el documental Still, que está disponible en Apple TV.

Hace 38 años se estrenaba Volver al Futuro: qué es de la vida de Christopher Lloyd

Christopher Lloyd, el afamado "Doc" de la trilogía producida por Steven Spielberg, sigue vigente en el mundo de la actuación: más allá de su papel como el Tío Lucas en Los Locos Adams, tuvo un rol importante en la serie de 12 Monos y fue protagonista de la película Nobody, que se estrenó en 2021 y que tuvo como principal a Bob Odenkirk.

Además, se destaca como actor de voz en series infantiles. Y tuvo algunos cameos menores en series de renombre. Por ejemplo, apareció en la temporada 10 de The Big Bang Theory, en la que interpretó a un homeless, de nombre Theodore, quien es parte de una pelea entre los personajes de Johnny Galecki (Leonard) y Jim Parsons (Shedon).

En agosto de 2011, Lloyd visitó la Argentina para protagonizar el aviso publicitario de Garbarino. Permaneció diez días en el país, seis de los cuales fueron utilizados para el rodaje de los avisos. El actor cobró un cachet de 200.000 dólares.

Hace 38 años se estrenaba Volver al Futuro: qué es de la vida de Lea Thompson

Por su parte, Lea Thompson, reconocida por haberse puesto en la piel de Lorraine, la mamá e interés romántico de Marty, pasó a ser una directora de nivel en Hollywood. En 2020 decidió comandar tres episodios de Stargirl, que prometía dentro del universo de DC Comics, y también se puso al frente de dos capítulos de Star Trek: Picard a la espera del estreno de la tercera temporada.

Hace 38 años se estrenaba Volver al Futuro: qué es de la vida de Thomas Wilson

Thomas Wilson, quien supo interpretar a Biff Tannen, el matón que aterrorizó a los McFly, se había ganado la chance de estar en la saga gracias a una combinación estelar: además de actor, era comediante y no tuvo inconvenientes en abroquelar sus dos talentos. De todas formas, en los últimos años se alejó de los flashes e hizo algunos cameos en producciones como "Legends of Tomorrow" y "K.C. Undercover".

El año pasado, durante la celebración de los 37 años del debut de Volver al Futuro en los cines, las cuatro figuras se juntaron en la Expo de Portland, en Estados Unidos. "Encontré el condensador de flujo. Nos trajo a todos de vuelta justo a tiempo para el evento", escribió Lloyd, quien compartió una foto repleta de nostalgia.

Fuente: TN