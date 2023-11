¿Hay reconciliación? Eva Bargiela dio detalles sobre la cena con Facundo Moyano tras la separación

A principios de noviembre, Eva Bargiela y Facundo Moyano compartieron una cena íntima. Ambos confirmaron su separación hace poco menos de dos meses, y por eso, las fotos del encuentro generaron rumores de reconciliación.

Este viernes, en el marco del evento de la foto de Revista Caras, la modelo explicó qué pasó en ese encuentro que tuvo con su ex y dejó en claro que, por el momento, no le dará una segunda oportunidad al amor.

“Estoy sola, estoy muy bien, estoy tranquila. No me reconcilié”, comenzó aclarando en un móvil para LAM (América).

Consultada por el encuentro con el dirigente político, la exparticipante del Bailando 2023 (América) indicó: “Esa cena fue una charla que la verdad nos debíamos”.

“Nosotros nos casamos, decidimos compartir la vida, y si decidimos efectivamente avanzar con el divorcio y todo eso, me parece que es bueno hacerlo como personas civilizadas y sin odiarse. Entonces dijimos: 'bueno, vamos a comer y charlar. Nos debemos unas charlas'”, comentó.

Luego, se dio un momento insólito en el programa que conduce Ángel de Brito. La periodista Maite Peñoñori le dijo: “Hubo colegas que los engancharon saliendo del departamento (a ella y Facundo)”.

“¿Sí? No me enteré. Sabés que trato de no ver muchos medios ni lo que se dice”, lanzó la rubia, a lo que la panelista replicó: “¡Pero estabas vos ahí, Eva! Eran los dos”.

Bargiela siguió en su eje y cerró: “Yo soy fanática de la tele, veo LAM todos los días y demás, pero trato de no ver las redes y eso porque a veces la gente es bastante cruel, prejuiciosa, te ponen cosas feas. A veces no miro los portales ni las fotos que salen”.

EL GESTO DE FACUNDO MOYANO EN LAS REDES QUE ALIMENTÓ RUMORES DE RECONCILIACIÓN CON EVA BARGIELA

Facundo Moyano anunció su separación de Eva Bargiela hace dos meses al aire de Verdad/Consecuencia, por TN. La noticia tomó por sorpresa a la modelo, quien aseguró que habían pactado mantener en silencio el fin de la relación hasta lanzar un comunicado conjunto. Desde ese entonces, hubo muchísimos idas y vueltas entre la pareja, entre ellos, reproches, nuevas conquistas y, ahora, reconciliaciones.

Recientemente, Eva Bargiela confirmó que salió con el actor español Miguel Ángel Silvestre, dejando atrás su pasado con Facundo Moyano e iniciando una historia de amor con el protagonista de 30 Monedas (HBO). Por su parte, se vinculó al político con una joven llamada Pilar Ganzabal luego de haber sido vistos en un restaurante.

Pese a las diferencias en la pareja que llevaron a la separación, parece ser que el dirigente político está listo para hacer las paces con la modelo y dejar en claro que no hay malasangre entre ambos. En las últimas semanas, Juariu descubrió un acercamiento por parte del político que podría indicar una reconciliación.

“Miren quién volvió a poner like”, escribió la panelista junto a una captura de un posteo de Instagram de Eva Bargiela. En la fotografía, se podía apreciar a la modelo sonriendo junto a una medalla por participar de una carrera de 10 kilómetros. Sin embargo, lo que más le llamó la atención a Juariu fue encontrar entre los likes de la publicación a Facundo Moyano.

