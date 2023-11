Indiana Cubero se ausentó a la boda de su mamá, Nicole Neumann y fue a otro casamiento con Mica Viciconte

Indiana Cubero -la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero- estuvo ausente en el festejo íntimo de casamiento que hicieron su madre y el piloto de automovilismo Manu Urcera la semana pasada en la Bodega Malma, en San Patricio del Chañar, a aproximadamente 55 kilómetros de la ciudad de Neuquén.

La adolescente, que mantiene una relación distante con la modelo al punto tal que decidió dejar de convivir con ella para mudarse a la casa de su padre y Mica Viciconte, había anticipado que no estaría presente allí por diversos motivos: por un lado, hay quienes aseguran que no tenía faltas disponibles en el colegio, motivo por el cual no podía dejar de asistir a clases; por el otro, aunque tenía la posibilidad de cambiar la fecha para rendir, tenía que dar una serie de importantes exámenes que, a diferencia de sus hermanas Allegra y Sienna -que viajaron al casamiento de su madre- la llevaron a presentarse en la institución educativa.

Otro de los motivos por los cuales Indiana no habría aceptado la convocatoria es porque no le gusta viajar en avión. “Tiene fobia”, especificaron en Intrusos la semana pasada, y advirtieron que pese a que Nicole se había ofrecido a volar junto a ella, no le habría terminado de convencer la posibilidad. Motivo por el cual acompañó a la modelo a la distancia y sí estará presente el 8 de diciembre, cuando festeje su boda en Exaltación de la Cruz, en el mismo salón que se casaron otros famosos como Jorge Lanata con Elba Marcovecchio y Stefi Roitman con Ricky Montaner.

Así las cosas, el último fin de semana Indiana dijo presente en otra boda a la que asistieron muchos famosos: se trata del enlace entre Fernando Colombo -histórico productor de Marley y de Telefe- y Facundo Oltra, con quien está en pareja desde hace 18 años. Luego de haber celebrado la unión civil en agosto pasado, ambos realizaron una mega fiesta a la que invitaron a varias celebridades.

Marley junto a su hijo Mirko, Lizy Tagliani, Florencia Peña con Ramiro Ponce de León y su hijo Felipe, Jésica Cirio y su hija Chloé, Georgina Barbarossa, la Negra Vernaci, Teté Coustarot, Ariel Rodríguez Palacios con su mujer Valeria Palazzo y su hijo Felipe, Nicolás Peralta, Romina Pereiro, Marcela Tauro con Martín Bisio, Pilar Smith, Costa, Vicky Xipolitakis, Belén Francese con su marido Fabián Lencinas, Noelia Marzol con su marido Ramiro Arias, Donato De Santis con su esposa Micaela, y Virginia Elizalde con Coco Fernández fueron algunos de los famosos que dijeron presente en la fiesta de casamiento de la pareja.

Además, Mica Viciconte y Fabián Cubero asistieron con Indiana y su pequeño hijo, Luca. Desde el complejo Cabañas del arroyo, en Luján, los invitados compartieron en sus redes sociales fotos del divertido festejo. Allí, se vio a la adolescente con un vestido verde de un solo hombro con volados, y zapatillas blancas, look cómodo y campestre, acorde a la ocasión.

Las fotos de Indiana Cubero en este casamiento llamaron la atención luego de su ausencia a la boda de su madre. Aunque para ella y sus allegados estaba todo claro: para asistir a esta fiesta, no debía subirse a un avión y tampoco faltar a clases, de manera tal que no tenía motivos para no decir presente, como sí sucedió en el caso de Nicole y Urcera. En tanto, se prepara para acompañar a la modelo en la celebración que planea para dentro de un mes, el Día de la Virgen, en el salón ubicado en Exaltación de la Cruz. Allí, la adolescente ya advirtió que asistirá junto a sus hermanas y el resto de los integrantes de su familia.

