Internaron de urgencia a Fran Mariano y podrían amputarle un pie: "Mi cuerpo no aguantó"

Fran Mariano cobró visibilidad gracias a su participación en Cuestión de Peso hace más de diez años. Durante su estadía en ese reality show logró bajar más de 90 kilos. Sin embargo, su vida está marcada por las adicciones y la violencia de su padre por su elección sexual desde niño.

Aunque eso no es todo, con el tiempo, el joven empezó a vivir un calvario: se sometió a más de 30 intervenciones quirúrgicas en su afán de parecerse a Ricky Martin, pero sufrió mala praxis de la que acusa al cirujano Aníbal Lotocki y los daños en su cuerpo son “irreversibles”. No es el único famoso que cuestionó al médico, varias mujeres también expresaron públicamente su martirio, Stephie Xipolitakis por ejemplo afirmó tener problemas de salud y Silvina Luna está a la espera de un donante porque necesita un trasplante de riñón.

“En el quirófano me habían anestesiado mal”, denunció el mediático en una entrevista con Nosotros a la mañana hace unos días y dio detalles de su situación. “Me levanté en la mitad de la cirugía, sentía las jeringas que me hacían ruido como cuando pinchás una salchicha”, continuó. Además, acusó al cirujano por mala praxis: “Me levanté con los pómulos hechos cuando yo le había dicho que no los quería. Lo que me inyectó en la boca no se me va más”, lamentó, y añadió que Lotocki le había causado un problema en la vista al inyectarle “aceite de motos”, lo que le afectó su visión y lo obligó a usar lentes de contacto.

En las últimas horas, su cuadro de salud empeoró y debió ser internado de urgencia. “Tengo miedo. De un día para el otro se me hizo una úlcera en el pie y en siete días se me puso todo feo. Estoy internado en el Hospital Arcade de San Miguel. Escuché a los médicos que me tienen que amputar el pie. Me muero de miedo, les juro. No entiendo cómo puede estar pasando esto”, comenzó diciendo el mediático a través de sus historias de Instagram sin poder creer lo que está viviendo.

“No sé si fueron las cirugías o que estaba muy anémico, pero el cuerpo no aguantó y se infectó. Hace nueve días que no me puedo parar y está todo cada vez peor”, enfatizó angustiado.

Por su parte, Fran denunció: “No entiendo. Desde ayer que llegué no me dieron un solo antibiótico y ya me quieren amputar. No hay manera, me gustaría que se ocupen un poco de mí”. Hasta el momento, no hay más declaraciones ni novedades sobre cómo continúa el cuadro de Mariano.

Cabe destacar que hace dos años, Fran visitó el programa Seres Libres (Crónica HD) conducido por Gastón Pauls, y allí reflexionó sobre lo que le tocó vivir: “En primer lugar siento que de lo querido no se habla no existe, y lo que no existe se margina. Hay algunas cuestiones como este tema del trastorno dismórfico, o también de la obesidad que todavía no se habla como se debería hablar. Como sobreviviente, una persona que sigue adelante carga estas cosas, porque uno, como adicto a lo que sea, nunca te curás, te recuperarás y a seguir tu vida”.

