J Rei reveló detalles de su primera cita con María Becerra: "Tuve que remarla como un campeón"

Este viernes, el cantante de cumbia J Rei visitó Noche Al Dente, ciclo que conduce Fer Dente por la pantalla de América, y en medio de una extensa entrevista, recordó cómo fue su primer encuentro con María Becerra con quien actualmente está comprometido luego de casi dos años juntos.

“Cuando la conocí a Mari, el primer día que nos vimos, yo vivía en un barrio bien lejos de Capital Federal, vecino de L-Gante. La idea era ir a casa, un lunes, y los lunes justo cierra todo, panadería, pizzería, heladería. Entonces yo dije, la voy a buscar tipo 23, vengo a casa, pido algo tranqui”, comenzó contando el artista revelando detalles inéditos de la primera cita.

Acto seguido, el cantante sumó: “Yo en ese momento estaba haciendo mucha gira de boliche y los lunes eran días perdidos para mí. Ese día nos íbamos a ver, la voy a buscar a la casa, ella sale con un bolsito, dos fernet, hablamos, llego al barrio y veo que estaba todo cerrado”.

“Por suerte, ella y yo somos muy sencillos, muy de barrio. Con la gira ya habíamos hablado como 15 días y nos conocíamos, aflojamos un montón”, comentó Rei, haciendo una salvedad pese a la cierta incomodidad que había porque no tenían nada para la cena.

“Bueno, todo apagado, llegue a mi casa, no había wifi, el parlante me había quedado en un bolso de la gira y no tenía tele. Tenés que remarla como una campeón”, continuó sumando las complicaciones que se habían presentado en la primera cita.

“A la una de la mañana le dije 'bueno te amaso una pizza'. Agarré, harina, sal, aceite y agua, comimos una pizzita y me puse a tocar el piano. Lo único que estaba a mi alcance”, sostuvo y destacó que lo lindo del plan fue que se quedaron hablando por horas y que eso fue positivo, ya que no había mucho más para hacer: “¡Digámoslo, ese vínculo tenía que ser porque estaban todas en contra!”, celebró el conductor.

