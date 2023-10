Jesica Cirio habló sobre el caso Insaurralde: "Es una traición muy fuerte"

En medio de la investigación de su divorcio con Martín Insaurralde -iniciada por la Justicia luego de que se conocieran imágenes del ex jefe de Gabinete bonaerense en un yate de lujo en Marbella con Sofía Clerici- Jesica Cirio habló este domingo una vez más a solas con Georgina Barbarossa.

“Tesoro de mi corazón pasaste la peor semana de tu vida, vamos a charlar y estar tranquilas. Te voy a preguntar lo que la gente quiere saber. Tuviste una oportunidad en el noticiero, pero estabas un poco dura”, había anticipado la conductora a su compañera cuando este domingo dieron inicio a un nuevo programa de La Peña de Morfi. “La gente se quedó con una sensación de que no pudiste decir todo”, dijo Georgina Barbarossa una vez sentadas cara a cara con Jesica Cirio y la primera pregunta se basó en la relación entre la modelo y el político durante 10 años.

“A veces se pide que diga no sé qué. Estuve casada 10 años confiando en esa relación y esa es mi verdad, es lo que viví. En principio fui feliz, en los últimos momentos la relación fue decayendo por no tener tiempos cada uno o porque quizás empecé a notar cosas en él que ya no me hacían bien, cosas de nuestra intimidad que no me hacía bien y no me daban seguridad y en ese momento decidí irme”, respondió Jesica.

“En esos 10 años, ¿podés relatar qué actividades hacía tu marido?”, indagó Barbarossa. “Él era político como era de público conocimiento y yo trabajaba todo el día. Nos encontrábamos a la noche y cenábamos, ahora si se pretende que yo diga si vi algo ilegal, la realidad es que no lo vi”, aseguró Cirio.

“Mi vida siempre fue igual, los viajes de él fueron a partir de 1993 y yo no estaba casada con él ahí, me casé en el 2014. Yo trabajé para marcas nacionales e internacionales y siempre tuve la suerte de poder vivir bien. Nunca dejé de trabajar desde chiquita. La información que él me daba es que los viajes eran por laburo. Para el nivel de vida que yo siempre llevé, los viajes que hacíamos eran algo dentro de mi normalidad. Yo siempre me bancaba mis cosas, mis gastos y mis viajes. Aunque también había gastos en común. Quiero que quede claro que mi vida no cambió en absolutamente nada después de casarme con él. Lo que se vio en los videos no era la vida que llevaba conmigo. Nunca vi una ilegalidad en nada de lo que estaba haciendo”, explicó la co-conductora de La Peña cuando se le consultó sobre el nivel de vida que compartía con el político.

Georgina volvió a insistir con el supuesto acuerdo de divorcio de la ahora expareja y quiso saber si era verdad que había recibido 20 millones (de dólares) por parte de Martín Insaurralde. “Es una absoluta mentira. No sé por qué se instaló eso, no sé cuál fue el fin, son cifras que nunca vi en mi vida. Es una situación injusta para mi porque yo trabajé toda mi vida. Yo estoy tranquila y a disposición, esto es horrible a nivel mediático por mi hija y mi familia, pero estoy a disposición de la Justicia”, indicó luego la conductora y modelo. “Me angustió y me enojé al enterarme que estaba imputada, pero a la vez tranquila porque no tengo nada que ver. Estoy dispuesta a que se me investigue de arriba a abajo”, señaló Cirio.

Luego, Barbarossa le preguntó sobre su reacción a las fotos de Martín Insaurralde y Sofía Clerici, y si luego tuvieron alguna comunicación con el padre de su hija. “Nuestra relación no es buena desde septiembre que empezaron a pasar estas cosas y ahora con todo esto menos. El fin de semana me enojé porque fue muy fuerte caer a la realidad de que todo esto era mentira”, respondió Jesica que a continuación señaló que Insaurralde “se enojó y la bloqueó” cuando ella le pidió explicaciones por lo sucedido.

Además, confirmó que previo a la separación tenía sospechas sobre una posible infidelidad. “Había cosas que no me cerraban, no me hacían feliz y este fin de semana me desayuné con esto”. En ese momento, Jesica se quebró y sostuvo: “Sentí que todo era mentira, que lo que viví estos años era mentira, fue muy frustrante, una traición muy fuerte”, expresó entre lágrimas. “Fue muy angustiante -lo de la infidelidad- sentí mucha defraudación, mucha frustración, me entere el fin de semana como se enteraron todos”, reconoció.

Sobre el final de la charla, Jesica Cirio habló sobre el vinculo con Martín, Rodrigo y Bautista, los hijos de dos matrimonios anteriores del político. Recordemos que la modelo junto a Insaurralde tienen a la pequeña Chloe, de cinco años. “Sigo teniendo relación y están muy tristes, ahora estamos tratando de sostener a la más chiquita, ellos todo el tiempo tratan de colaborar y de sostenerme a mí, estamos tratando de acompañarlos como se puede”, concluyó.

