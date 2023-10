Jesica Cirio negó haber recibido 20 millones de dólares por el divorcio de Insaurralde: No arreglamos

Después de los trascendidos que aseguraban que Jesica Cirio había recibido 20 millones de dólares tras el divorcio de Martín Insaurralde, ella negó estos rumores al aire de El noticiero de la gente (Telefe). “No entiendo de dónde salió ese número. Es mentira. Nunca vi una cifra así toda junta. No es real. No hubo arreglo. Firmamos el divorcio hace tres meses”, contó.

En referencia a la cuota alimentaria, Cirio aseguró que todavía no todavía no hay ningún acuerdo pactado porque es “todo muy reciente”. “Ninguna separación en un día se resuelve absolutamente todo”, agregó.

Además, contó que ella decidió irse en noviembre del año pasado de la casa que compartía junto a Insaurralde y recién hace tres meses que firmaron el divorcio. “Si, en julio firmamos el divorcio”, aseguró.

Jesica Cirio contó el verdadero motivo de su separación de Martín Insaurralde

“Me separé porque... bueno, una separación no se da por un solo motivo. Se fue desgastando. El resto es de público conocimiento. Quiero proteger a mi hija chiquita. Es bastante doloroso. Me separé en noviembre y el proceso no es corto”, dijo en referencia a las sospechas de infidelidad y el video que se viralizó, donde se lo ve teniendo sexo con Sofía Clerici.

Cirio sostuvo que tras la ruptura se mudó inmediatamente a su departamento de soltera: “Nuestro vínculo es complejo, pero quiero aclarar que es un papá muy presente. Después de lo del video hablé con él muy cortito. No fue una situación fácil. Fue un shock, duro. Son cosas que se vienen arrastrando hace tiempo. Cualquier mujer que sueña con formar una familia no disfruta de que eso se rompa”.

Fuente: Todo Noticias y Telefe Noticias