Jey Mammón le deseó a Lucas Benvenuto sanar el alma y el joven le contestó por las redes sociales

Tras el video en el que Jey Mammón aseguró que conoció a Lucas Benvenuto cuando el joven tenía 16 años, el denunciante del animador ratificó en sus redes que era más chico. “14. Yo no miento. ¿Qué parte no se entiende? Dejen de normalizar el abuso”, escribió en una historia de Instagram, junto a un emoji de un corazón que está herido y cruzado por una venda.

Qué le dijo Lucas Benvenuto a Jey Mammón

En sus redes sociales, el joven que fue víctima de los abusos de una red de pedofilia encabeza por el psicólogo Jorge Corsi fue contundente en sus definiciones contra Jey Mammón. El conductor sostuvo esta semana que lo conoció cuando él tenía 32 años y el chico, 16.

En una entrevista, el animador, además, le deseó a Benvenuto “que pueda sanar el alma”. “Cuando tenía 14 años me decías lo mismo, pero en la cama. ¿Qué ironía verdad?”, se preguntó el denunciante.

Debajo de esa frase, Benvenuto volvió a hacer referencia a uno de los atacantes sexuales que integró una banda de pedófilos que sometía a menores y que fueron condenados por la Justicia hace años. Además, el joven lo comparó con Jey Mammón.

“Marcelo Rocca Clement también me decía lo mismo a los 12. Están cortados por la misma tijera estos hdp”, enfatizó. En la historia siguiente, volvió a compartir el posteo con “la carta al niño que alguna vez fui”.

En las últimas horas, Jey Mammón le había mandado un mensaje al joven que lo denunció, tras el impacto mediático del caso de Marcelo Corazza. “Le deseo de corazón que pueda sanar su alma y que si dentro de lo que él siente, de lo cual yo no comparto, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”, expresó el músico y humorista.

Cómo había sido el descargo previo de Jey Mammón por la denuncia de abuso sexual

El miércoles, a una semana de que Lucas Benvenuto contara que en el 2020 denunció a Jey Mammón por abuso sexual y revelara detalles escalofriantes de la relación que mantuvieron cuando él era menor, el conductor se refirió al tema en sus redes sociales. Si bien ya se había expresado a través de un comunicado y contados mensajes a colegas, este miércoles el artista decidió compartir un video con un testimonio.

“Estoy atravesando quizás el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo, no sabía que se podía sentir. No sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí”, indicó, mientras miraba a cámara.

“Es por eso que hace más o menos una semana que yo tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar, no a decir, a gritar. Quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir. ¿Pero saben qué? No me sale, no puedo, no tengo las fuerzas... Estoy en esta silla y no me puedo ni parar”, aseguró.

Luego, se apoyó en la mesa y con la voz firme, pero entre lágrimas, sostuvo: “Yo no violé, abusé o drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida ni lo hice ni lo haría ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”. “Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante”, señaló para luego pedirle a los usuarios que lo siguieran escuchando para poder profundizar sobre lo ocurrido.

Jey Mammón reconoció que estuvo con Benvenuto, pero no desde la edad que aseguró el joven. “A Lucas lo conozco, no lo voy a negar. Lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta que se dio ese día y dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16″, manifestó.

