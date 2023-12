Jonas Brothers confirmó su show en Argentina: fecha, precio de las entradas y cómo comprar

Jonas Brothers confirmó su show en Argentina, el grupo estadounidense de música compuesto por Joe, Kevin y Nick Jonas, anunció su próximo concierto en el Movistar Arena, que será durante abril de 2024. Conoce en esta nota fecha, precio de las entradas y cómo comprar.

Desde DF Entertainment y Live Nation confirman uno de los shows más esperados para 2024: Jonas Brothers tocará en el estadio Movistar Arena el 25 de abril en el marco de su gira mundial, tras la última visita al país fue en 2013 en Estadio Ferro Carril Oeste y en el Parque Sarmiento de Córdoba.

En esta ocasión, tras volver a reunirse en el año 2019, los hermanos anunciaron de la gira mundial “The Tour: Five Albums. One Night”, con la que recorrieron Norteamérica en 2023. No solo eso, sino que volverán a reencontrarse con sus fans en abril.

Esta visita encontrará a Nick, Joe y Kevin Jonas interpretando en vivo en Argentina todo el material de The Album, su sexto trabajo discográfico lanzado a comienzos de 2023 así como del predecesor Happiness Begins, que fue el primer disco tras su regreso e incluye el hit “Sucker”, el hit pop que fue el lanzamiento con el que los Jonas irrumpieron nuevamente en la escena por la puerta grande: la canción debutó en el número uno en las listas de Billboard Hot 100.

Jonas Brothers en Argentina: fecha, precio de las entradas y cómo comprar

Preventa exclusiva para clientes Santander American Express : jueves 14 de diciembre a partir de las 10 am por 24 hs o hasta agotar stock, lo que suceda primero.

: jueves 14 de diciembre a partir de las 10 am por 24 hs o hasta agotar stock, lo que suceda primero. Venta general con todos los medios de pago: viernes 15 de diciembre a las 10 am.

Con tarjetas Santander American Express hasta 6 cuotas sin interés.