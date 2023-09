Jorge Lanata habló por primera vez de su salud tras recibir el alta

Luego de recibir el alta hace pocos días, Jorge Lanata volvió a su programa de radio y contó cómo sigue su salud . “Estuve complicado, pero es todo tan eventual. No te pasa nada hasta que de golpe te pasa”, dijo este lunes por la mañana en radio Mitre.

“Estoy bien, estoy cansado con la duda de si empezaba hoy o el miércoles, pero acá estoy”, dijo Lanata en sus primeros minutos al aire

“Hubo distintas etapas: fueron 3. La última fue la más complicada, un shock séptico. Una infección generalizada”, explicó el periodista durante el pase que hizo con Eduardo Feinmann. Además, contó que estuvo sedado y reconoció que es lindo estar vivo.

Sobre el tiempo que permaneció en la clínica, Lanata expresó: “Tengo la sensación de haber estado 4 o 5 meses afuera. Fue un mes pero pareció más”. Y luego reflexionó: “Pero es la vida. Tengo la sensación de que si no lo tomás demasiado en cuenta, son cosas que pueden o no pasar. Eso es lo que lo hace maravilloso y raro. Pero no la quedé y acá estoy”.

También, el periodista se refirió a todas las internaciones que tuvo en los últimos años. “Esta fue la primera o la segunda peor. Fue peor que el trasplante, que es otro tipo de quilombo. Vas preparado, lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Acá no hay plan”, señaló.

El conductor de PPT (eltrece) había ingresado por primera vez al Hospital Italiano el 23 de agosto por una infección urinaria. Después de varios días en el lugar, los médicos autorizaron que regresara a su casa, pero a las pocas horas desmejoró y tuvo que ir de urgencia a la guardia por un cuadro febril, lo que generó una gran preocupación entre sus seres queridos.

Jorge Lanata contó qué hizo después de la internación y dejó un consejo para sus oyentes

“Los extrañé”, les dijo Jorge a sus compañeros de Lanata sin filtro (Radio Mitre). Luego, lanzó un mensaje para el público oyente. “Mi mensaje después de todo esto es que garchen todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Lo estoy diciendo en serio, eh. Ya sé que suena a discurso hippie pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte”, concluyó emocionado.

Mientras estaba en el pase entre Lanata sin filtro y Alguien tiene que decirlo, Lanata contó que lo primero que hizo después de la internación fue ver Batman III en su casa. “No está mal”, señaló el periodista con respecto al film. Fue así que Rolo Villar expresó que “el enemigo era el Pingüino”, a lo que Jorge asintió con un “obvio”.

Fuente: Todo Noticias