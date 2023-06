Juan Gil Navarro recordó por qué dejó "Floricienta"

Juan Gil Navarro recordó el motivo por el que renunció a su papel en Floricienta , la exitosa telenovela que se emitió en la pantalla de eltrece. El actor interpretaba a Federico Fritzenwalden, quien tenía un rol fundamental en el desarrollo de la historia junto a su protagonista, Florencia Bertotti.

Su salida de la ficción dirigida por Cris Morena marcó a una generación. Si bien ya pasaron casi 20 años, los fanáticos aún reclaman y lamentan la trágica muerte que sufrió “Freezer” en la primera temporada de la tira. “Yo tenía ganas de hacer otras cosas”, expresó Navarro en las últimas horas en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece).

Sobre aquellos años, Juan Gil recordó quién fue la persona que lo apoyó en la decisión que tomó con respecto a dejar Floricienta. “El único que me entendió fue Guido Kaczka, él se me acercó en el estacionamiento y me dijo: 'Entiendo que nadie te entienda, pero yo sí”, expresó Juan Gil y aseguró que nunca se olvidó de ese gesto que tuvo el conductor, quien en ese momento era pareja de Bertotti.

Luego, Navarro se refirió a su salida de la novela de Cris Morena. “No fue fácil ni para mí ni para los productores, porque había un final que ya estaba pensado con determinadas características para hacerse afuera inclusive; y eso hubo que modificarlo”, lanzó él, ya que la historia tuvo que cambiar su rumbo para terminar con Federico Fritzenwalden.

“Me acuerdo que había gente que me preguntó si era por plata. Pero de ninguna manera. Los que me conocen saben que yo jamás le pondría una daga a alguien para decirle que me de tanta guita”, aseguró Juan Gil. Y sumó: “En ese momento me pareció que un año estaba bien y yo tenía ganas de hacer otras cosas”.

De esa manera, se refirió a su papel de “príncipe” dentro de Floricienta y lo definió como un personaje “arquetípico”. “Nunca me sentí del todo cómo con la galanura, porque no me siento galán, por más que tenga que hacer ese rol”, dijo Navarro. Y continuó: “En una tira, el galán tiene muchos menos recursos para ser interesante a lo largo del tiempo”.

Fuente: Todo Noticias