Juana y Francisco Tinelli hicieron un cambio radical de fe en su vida y sorprendieron a su familía

Una vez más, el clan Tinelli se convirtió en noticia luego de que Lucas Bertero hablara en detalle del rotundo cambio de vida que hicieron Juanita y Francisco , los hijos que Marcelo Tinelli tuvo con Paula Robles.

Así lo explicó el propio panelista de Mañísima (el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece) en vivo: “Te voy a hablar de un cambio radical de vida de algunos de los hijos de Marcelo Tinelli. Un cambio total de vida de chicos jóvenes que han hecho un vuelto gracias a otro integrante de la familia”, comenzó diciendo el periodista.

Más tarde, develó el misterio: “Se han volcado hacia el budismo. Hace un tiempo largo que Paula Robles, la mamá de Juanita y Francisco Tinelli, se volcó al budismo y ellos acaban de recibir la ley máxima del budismo, vamos a decir que están recibidos”.

“El budismo no es una religión teísta, es no teísta; no hay ningún Dios para adorar y es simplemente para mejorar uno como persona, para poder después modificar el entorno”, cerró Bertero ante las cámaras.