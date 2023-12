Kiss dio su último concierto y anunció que desde ahora solo se presentará con avatares digitales

Después de varias décadas anunciando su retiro, la legendaria banda de rock KISS despidió su gira The End of the Road este 2 de diciembre con un último concierto en el Madison Square Garden de Nueva York. Sin embargo, antes de apagar las luces para siempre, el grupo reveló que su legado continuará a través de avatares digitales, anunciando así un nuevo capítulo para su legado musical.

Los avatares, diseñados por la compañía de efectos especiales de George Lucas, Industrial Light & Magic, en colaboración con Pophouse Entertainment Group, co-fundada por Björn Ulvaeus de ABBA, tomaron el escenario para interpretar God Gave Rock and Roll to You. Esta tecnología, que ya habían utilizado en el show “ABBA Voyage” en Londres, abre la posibilidad de que KISS realice conciertos simultáneos en distintos continentes, según expresó Per Sundin, CEO de Pophouse Entertainment.

Los miembros de Kiss, entre los que se encuentran los fundadores Paul Stanley y Gene Simmons, junto al guitarrista Tommy Thayer y el baterista Eric Singer, participaron en sesiones de captura de movimiento para crear estos avatares digitales, presentados como versiones superheróicas de la banda. La iniciativa busca asegurar una “inmortalidad digital” para el grupo tras cinco décadas de carrera.

Los miembros de KISS participaron en sesiones de capturas de movimiento para darle vida a sus avatares digitales

“Lo que hemos conseguido ha sido increíble, pero no es suficiente. La banda merece seguir viviendo porque la banda es más grande que nosotros. Es emocionante para nosotros dar el siguiente paso y ver a KISS inmortalizado”, declaró el guitarrista y vocalista Paul Stanley sobre la nueva etapa digital de la banda. Por su parte, el bajista Gene Simmons reiteró que esta tecnología hará que KISS nunca envejezca.

“Podemos ser eternamente jóvenes y eternamente icónicos llevándonos a lugares que nunca antes habíamos soñado. La tecnología va a hacer que Paul salte más alto que nunca”.

KISS se ha destacado desde sus inicios por hacer de su música una marca multimillonaria, con toda clase de productos que se han desprendido de la banda. El final de las presentaciones en vivo de KISS no hará que esta “tradición” termine, pues como bien explicó Simmons, el universo que crearon seguirá vigente.

Gene Simmons, bajista de KISS, aseguró que también habrá películas, shows de Broadway y mucho más contenido de la banda en los próximos años (Photo by Francesco Prandoni/Getty Images)

“Esta gira es el final del camino para la banda, no para la marca. KISS es un universo propio: películas, merchandising, quizá incluso Broadway. La banda terminará, pero la experiencia KISS... es inmortal”.

Simmons también ha considerado que, además de los shows con avatares digitales, puedan llegar nuevas experiencias con artistas que porten el maquillaje y la indumentaria de KISS, de esta forma, cada país podría tener a sus propios músicos que interpreten éxitos como Rock & Roll All Nite, God of Thunder, Forever y Heaven's on Fire.

“El show de KISS seguirá vivo de diferentes maneras (...) También habrá de cuatro a diez espectáculos itinerantes diferentes. Así, podrás estar en Japón y tener actores japoneses, músicos siendo nosotros, y al mismo tiempo podrías ir a Las Vegas o Nueva York o Londres”.

Shows con artistas de todo el mundo usando el maquillaje y la indumentaria de KISS al estilo de una franquicia también está en los planes de la banda (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

El uso de avatares digitales se está volviendo cada vez más común en la industria de la música, como demuestra la creación del “Digital Mark”, un gemelo digital del artista K-pop Mark Tuan. En este contexto, los avatares de Kiss representan un avance significativo en esta tendencia. Aunque la fecha aún no ha sido anunciada, un concierto de los avatares de KISS podría estar en camino este 2024.

El espectáculo final de KISS en Madison Square Garden no solo marcó el fin de una era para la banda, sino también el comienzo de una nueva, en la que la tecnología les permitirá seguir cautivando a sus fans más allá de los límites convencionales de los escenarios y la presencia física.