L-Gante admitió que pasa por una pésima situación económica tras salir de la cárcel: "No tengo ni un peso"

Aunque sus procesos legales continúan, L-Gante aprovecha cada minuto de sus días de libertad para volver a la actividad mediática y enfocarse en sus nuevos proyectos. Es así como este viernes, el cantante asistió como invitado al ciclo de stream Red Flag (Luzu TV) para contar cómo fue su experiencia mientras estuvo detenido y su proceso de adaptación a la vida fuera de las rejas.

En este sentido, el cumbiero aseguró que, lejos de lo que se cree, no cuenta con demasiada liquidez en sus cuentas bancarias. “Te digo la verdad, no tengo ni un peso ahora, tengo que ponerme a laburar”, señaló. Además, aseguró que no tiene dinero para cargar nafta en sus autos de colección y casi queda incomunicado: “Y tengo el celular de un amigo. Me tengo que comprar un celu porque el mío está secuestrado”.

Además, el intérprete de “El día más feliz” aclaró que en la actualidad enfrenta situaciones adversas que hasta el momento eran desconocidas. Por ejemplo, no puede salir fuera del país, perdió amistades en el proceso y tampoco puede volver al barrio donde se crió, por temor a que haya personas que quieran perjudicarlo para sacar réditos económicos.

Sin embargo, L-Gante se mostró confiado en que la Justicia fallará a su favor y en que su nuevo trabajo musical lo reconectará con sus fans, quienes esperan por algunos anuncios sobre sus próximas presentaciones que comunicará a través de sus redes sociales.

L-Gante rompió el silencio en una conferencia de prensa: “No fui un preso VIP ni estuve en una celda precaria”

L-Gante rompió el silencio este miércoles en una conferencia de prensa. El referente de la Cumbia 420 recuperó su libertad este viernes, tras pasar tres meses en la cárcel por supuestas amenazas y privación ilegal de la libertad.

Tal como lo había anunciado en sus redes sociales, después de las 18, Elián Valenzuela dio una conferencia de prensa. El cantante llegó acompañado por su letrado, Diego Gustavo Storto, en un auto negro, se sacó fotos con los fanáticos y respondió a las preguntas de los presentes.

El músico se mostró muy tranquilo y dispuesto a responder a todas las preguntas. En primer lugar, expresó: “Estoy muy tranquilo, agradecido con Storto, mi manager y la gente que hizo el aguante y se tomó con seriedad mi situación”.

Sobre los 90 días en los que estuvo privado de la libertad, señaló: “La estadía fue tranquila. Hubo muchos rumores que he oído como 'el preso VIP' o se mostró una celda muy precaria que no era la situación en la que estaba”. “Era una celda normal, cada uno con su situación, me llevé bien, con respeto, no tuve ninguna pelea, discusión. Solo me tomé la tranquilidad y volví a mi casa a recuperar el tiempo perdido con mi hija”, sostuvo.

Fuente: Todo Noticias