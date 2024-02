La cruda confesión de Sebastián Yatra sobre sus relaciones amorosas: "Me dan ganas de ser infiel"

En las últimas horas se volvió viral un fragmento de una entrevista que dio Sebastián Yatra en la que dio una inesperada confesión acerca de por qué no tiene relaciones sentimentales por más de un año. El cantante colombiano, que en el pasado fue pareja de Tini Stoessel, dijo que para los vínculos amorosos "un año es mi tope". La frase surgió en charla con Vicky Martín Berrocal para el podcast llamado A solas con... y sus palabras generaron un gran revuelo.

"Pero me pasa que digo: 'Parce, si yo tuviese una relación mucho más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar, porque es que me daría ganas de ser infiel'. Aunque esté enamorado de alguien, me daría ganas de estar con alguien más. Entonces como hago en una relación a largo plazo...", desarrolló Yatra ante la sorpresa de su interlocutora.

"Igual si quiero estar con esta persona porque sí la quiero, pero cómo lo manejás porque estás con esa dualidad de 'te quiero' pero igual: 'Uy, estoy de viaje y quiero tener esa libertad de ver qué pasa....'", ejemplificó acerca de cómo su carrera de cantante también lo vuelcan hacia ese deseo.

"Entonces qué me pasa también, cuando uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo y dices: 'Parce, no salgo de fiesta porque si salgo de fiesta eso significa que me va a gustar alguien'. Y de pronto voy a querer hacer algo pero me voy a aguantar y no lo voy a hacer. Entonces para qué voy a salir, para estar como aguantando...", agregó el colombiano y sus palabras dieron rápidamente la vuelta al mundo.

En esta conversación, otro de los asuntos que el intérprete de "Tacones rojos" abordó fue el de su orientación sexual, que en distintas ocasiones fue cuestionada. "A mí me gustan las chicas, pero siento que, si me gustaran los hombres, lo viviría abiertamente y relajado. Tengo muy desarrollada esa parte femenina, creo que también me sirve para escribir y para ponerme en los zapatos de los demás", desarrolló.

Acerca de qué es lo que le enamora de una mujer, el colombiano asegura que es "la espontaneidad" y crear una conexión en la que "no estás pensando si eres feliz o no". En esa conexión va implícito el sexo, aunque el artista tiene claro que no tiene por qué ir unido al amor. "El sexo va en un cajón y el amor en otro, aunque estén en el mismo estante. Obviamente, el sexo con amor es lo más bonito", dijo.

"Te acostumbras a las personas y a las cosas y cuando no las tienes en tu vida sientes que estás solo. Muchas veces, los cambios duelen. Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad", había confesado semanas atrás el colombiano en entrevista con GQ acerca del final de su relación con Tini.

Por otra parte, despejó las dudas acerca de que el quiebre de ese vínculo haya sido por una supuesta cercanía a la cantante Danna Paola, con quien editó la canción "No bailes sola". "Sin embargo, creo que hoy aún hay gente que piensa que estuve con ella. Me convertí en el villano de la película, sin motivo aparente. Recibí muchas críticas", se defendió Yatra al respecto.

El intenso noviazgo entre Yatra y Stoessel duró un poco más de un año. Todo empezó en 2019 y bastó muy poco tiempo para que cada uno de sus movimientos fueran seguidos por la prensa y los fanáticos de ambos. Sin embargo, al año siguiente, todo terminó. "Hemos vivido momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina", manifestó Tini en sus redes sociales tras la ruptura.

