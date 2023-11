La extraña enfermedad que atraviesa Marina Calabró y que sorprendió a los médicos

La periodista Marina Calabró confirmó que tiene escarlatina, una enfermedad por la que le recetaron 36 horas de reposo, y cuyo diagnóstico "sorprendió" a su médico.

La mediática describió haber tenido "dolor de garganta, febrícula, un mínimo brote en la piel" pero que “ya estoy en retroceso con la escarlatina". Detalló: "Me dijo el doctor Eduardo López que como el dolor de garganta prácticamente me desapareció, ya es el primer indicador del retroceso”.

Calabró comentó al medio Primicias Ya sobre su salud: "Es un enfermedad que es más común en los chiquitos de jardín de infantes que en los adultos, y la verdad es que el doctor se sorprendió que la tuviera yo, porque tampoco tengo una hija en esa edad, pero bueno, te toca".

Enseguida, aclaró que ninguno de sus colegas de radio en Lanata sin filtro en Radio Mitre, y en 8AM en el canal de noticias LN + que "gracias a Dios no se contagió nadie ni en la tele ni en la radio, así que no hay ninguna alarma de nada”.

La escarlatina es causada por un grupo de bacterias llamadas Streptococcus del grupo A. A veces producen un veneno o toxina que causa un sarpullido color escarlata que le da el nombre a la enfermedad. Se contagia por gotas respiratorias o por contacto directo. Se presenta con mayor frecuencia en los niños de 5 a 15 años.

Cómo sigue su tratamiento y qué le dijo su médico: habló Wanda Nara tras confirmar que tiene leucemia

Luego de varios meses buscando resguardar su intimidad y esperando a estar preparada para hablar públicamente al respecto, Wanda Nara decidió contar su diagnóstico: la conductora indicó que tiene leucemia y que está realizando un tratamiento desde julio pasado , cuando los médicos la alertaron tras una serie de estudios de rutina. Desde ese momento, ella misma se había referido como una enfermedad a la que había decidido no revelar. “Ahora lo llamo por su nombre, perdón a quien sintió que debía anticipar mis propios tiempos”, dijo cuando habló por primera vez.

Así las cosas, Ángel de Brito reveló en su programa que se comunicó con la esposa de Mauro Icardi luego de que ella se expresara públicamente y le contó que continúa su tratamiento y que los últimos controles médicos que se hizo dieron bien.

Por un lado, el conductor de LAM indicó que cuando le propusieron conducir la entrega de los Martín Fierro Internacional que se entregarán en Miami era para hacer una dupla junto a Wanda Nara. Y agregó que la animadora “se terminó bajando por su enfermedad y por el Bailando italiano”, ya que había firmado contrato con anticipación. “Le pagan fortuna...”, indicó y pese a que sus panelistas le preguntaron el monto estimado, no quiso revelar el cachet por su participación en el big show Ballando con le stelle.

Por otro lado, el también jurado del Bailando 2023 -conducido por Marcelo Tinelli en la pantalla de América- anticipó que Wanda Nara estará al frente de dos programas el año que viene por Telefe: uno de ellos es Masterchef, ciclo que realizó en su última edición, aunque no determinó si se tratará de un especial famosos o con aspirantes; no adelantó nada sobre el otro. “La noté recontra animada, me iba contando nueve mil cosas por minuto, casi que no me dejaba hablar”, dijo De Brito sobre la conversación que mantuvo en las últimas horas con la empresaria que recientemente se lanzó como cantante.

El periodista reprodujo uno de los mensajes que le envió ella sobre su última visita al país, cuando se reunió con su médico, el doctor Miguel Pavlovsky, de Fundaleu, centro de internación e investigación de enfermedades de la sangre. “Cuando fui a la Argentina, me hice todos los chequeos de nuevo y me dieron bien porque los valores están estabilizados. Lo único que me pidió el médico es que no deje de tomar la medicación. Yo soy rigurosa y no dejo de tomarla, y me hago todos los controles que me requieren”, le dijo Wanda a De Brito.