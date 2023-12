La impactante confesión de Néstor en Bloque: "Fui abusado por una de mis hermanas"

Néstor en Bloque se presentó este sábado en el programa "Podemos Hablar" conducido por Andy Kusnetzoff y allí contó que sufrió un abuso intrafamiliar cuando apenas tenía 6 años. Si bien en un comienzo no decía quién era su abusadora, finalmente confesó que se trataba de su hermana.

Durante la noche, el artista reconoció que se encontraba escribiendo una autobiografía en la cual relataba toda su historia, incluyendo el momento en el cual fue abusado por alguien de su familia. A continuación, ante la consigna “pasen al punto de encuentro quiénes alguna vez pidieron ayuda”, fue el primero en relatar su experiencia.

Bastante conmovido Néstor en Bloque comenzó explicando que sufrió un abuso intrafamiliar cuando tenía seis años. En esa línea, también reconoció que hace poco tiempo pudo hablar de la situación con su familia: "Lo hablé hace muy poco, hace casi un año porque lo tenía que sacar".

El cantante de 39 años había relatado que algunos años atrás sufrió ataques de pánico que lo llevaron a pasar dos años encerrado en su casa. Ante la consulta del conductor sobre si estaba relacionado a la situación traumática que vivió en su infancia, Néstor respondió: "todo tiene que ver".

"Lo hablé con ella también y me dijo que éramos chicos. Negación. Después lo hablé con mi mamá y me desahogué" continúo relatando. Luego de reconocer que la persona implicada no se había hecho cargo de la situación, el cantante expresó: "Lo digo para que sepan: fue una de mis hermanas. Yo tengo tres hermanas y fue una de ellas".

El artista también reveló que pasó más de 20 años sin contárselo a nadie y continúo hablando con esa persona como si nada hubiese ocurrido, hasta que "tocó una llaga" y salió todo.

Ante la consulta del conductor si fue feliz en su infancia, Néstor en Bloque expresó: "No tengo recuerdos de mi infancia. La psicóloga que me atendió me dijo que reprimía todo para no sufrir".

