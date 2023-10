La Joaqui confesó que está saliendo con un reconocido futbolista internacional: "Es el amor de toda mi vida"

Joaquinha Lerena De La Riva, popularmente conocida La Joaqui, contó que está comenzando una relación sentimental con un reconocido futbolista internacional y dejó a todos sus seguidores intrigados con la identidad de su nuevo amor. La cantante argentina que saltó a la fama con sus canciones del género cumbia y RKT confesó que está enamorada y, aunque no reveló el nombre del jugador extranjero, en las redes sociales comenzaron a sacarlo a la luz.

"Me encanta el fútbol, desde chica. Siempre tuve amigos varones. Cuando tenía 15 años, mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía: 'Este tipo es el puto amor de mi vida'. Ahora, a dos años de cumplir los 30 me contestó una historia (de Instagram). No lo podía creer. Venía de meses sin chamuyar con nadie porque el chico que me gustaba se había ido con otra en los Gardel", comenzó a relatar la artista oriunda de Mar del Plata en el programa Podemos Hablar (PH), que se emite en Telefé.

El conductor, Andy Kustenzoff, preguntó a sus invitados cuáles de ellos habían tenido una relación con algún ídolo y La Joaqui dio el paso adelante para contar la anécdota de cómo conoció a esta persona tan especial. "No quiero decir su nombre, todavía lo estoy conociendo. Si lo cuento ahora le van a poner tanta energía encima que me lo van a quemar. Aclaro que no es nadie de la Argentina. Tengo muchos amigos que juegan al fútbol, me han involucrado con muchos, pero ninguno de ellos es y no tuve nada con ellos", indicó la artista, a quien se la había vinculado con Thiago Almada, jugador de la Selección y Atlanta United.

"Si digo quién es o de qué país es, dan los números de mi adolescencia. Me escribió y yo me dije que tenía que actuar natural porque es el amor de toda mi vida. Cómo hago para que esta persona no se dé cuenta. Me sorprendía la confianza con la que me escribía. Lo que me dijo me confirmó que es el puto amor de mi vida: 'Yo estoy muy tranquilo con conocerte a vos porque la energía no miente', dijo. Almorzamos juntos en otro país, no puedo decirlo. Le dije en el almuerzo que estaba re nerviosa, que soy argentina, que somos re futboleros y que no era por interés sino que realmente lo quería conocer desde los 15 años. Es como que el mundo conspiró", siguió con la anécdota.

A pesar de la insistencia para que La Joaqui revelase de una vez por todas a la figura con la que está comenzando una relación, no hubo nombres, pero sí algunas pistas: "Fue la mejor cita de mi vida. Me pareció la persona más sencilla, jodona. Me estoy conociendo, vive afuera, pero es cerca. El proceso de noviazgo lleva un montón. Es la persona más copada e interesante que conocí. Te juro que nunca nadie me besó así en mi vida".

En las redes sociales, rápidamente comenzaron las teorías sobre quién podría ser el futbolista que le robó el corazón a la cantante y actriz y los indicios indican que podría tratarse del colombiano James Rodríguez, ex jugador de Banfield, quien actualmente se encuentra en el San Pablo FC de Brasil. El talentoso mediocampista ofensivo tiene 32 años, dos menos que La Joaqui.

Además, otra de las "pruebas" que aportan los usuarios en las redes tiene que ver con que ambos se siguen en Instagram, el lugar en el que comenzaron a intercambiar los mensajes. La Joaqui aún no confirmó si "el amor de su vida" es James Rodríguez, pero expresó al aire que en las próximas semanas llegaría el anuncio oficial.

