La mamá de L-Gante dijo que la detención está vinculada a la política: "Secuestraron armas de juguete"

La mamá de L-Gante se refirió al motivo detrás de la detención del músico, quien está acusado del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de arma en un episodio de mayo de este año.

Minutos antes de la esperada declaración que el cantante de 420 dará este jueves, Claudia Valenzuela habló en Nosotros a la mañana (eltrece) y manifestó: "Hay muchas cosas injustas, hay política de por medio".

Luego de que en el programa le repreguntaran por lo que dijo, la mamá de L-Gante aseguró: “Sí. Hay política y hay elecciones de por medio”. Además, lanzó: “Hay personas que han comido de nuestra mano, y con la otra te están clavando un puñal”

“¿A quién te referís? Es fuerte lo que decís”, expresó el periodista Juan Etchegoyen al aire del ciclo. “Las personas que entiendan mis palabras, se van a hacer cargo; quedate tranquilo”, concluyó Claudia Valenzuela sobre el motivo que ella cree que hay detrás de la detención de su hijo.

En diálogo con TN, Claudia contó que los efectivos policiales que realizaron los allanamientos se llevaron juguetes de su nieta, Jamaica. “Secuestraron armas de juguete”, reveló. Al respecto, Alejandro Cipolla, el abogado defensor del cantante, había expresado: “Elián no posee armas de fuego. Nunca se encontró un arma de fuego y no se va a encontrar una jamás, porque no posee. Hay varias que son réplicas de paintball y otras son armas de juguete. No es delito tener un arma de juguete”.

Además, en cuanto a cómo se tomó la noticia, la mamá del artista lanzó: “Estoy con las lágrimas a flor de piel”. En ese sentido, contó que aún no pudo verlo porque “está incomunicado”. Y agregó: “Siempre voy a creer en mi hijo y a estar al lado de él”.

Fuente: Todo Noticias